Jaldo vs. La Libertad Avanza: ¿Quién lidera hoy la intención de voto para las elecciones 2027 en Tucumán?
Resumen para apurados
- Una encuesta de Isasi-Burdman reveló un empate técnico entre Osvaldo Jaldo y La Libertad Avanza en Tucumán de cara a las elecciones provinciales para gobernador de 2027.
- El sondeo muestra una marcada polarización tras el lanzamiento de Jaldo y Lisandro Catalán, dejando al resto de las alternativas opositoras por debajo del 5%.
- Con hasta un 25% de indecisos y un 60% que pide renovación, la situación económica provincial y el empleo serán factores clave para definir la contienda.
A nueve meses de las elecciones provinciales, el escenario político muestra una disputa abierta entre el oficialismo y La Libertad Avanza. Un relevamiento realizado por la consultora Isasi-Burdman, sobre casi 1.000 tucumanos entrevistados de manera presencial, registró un virtual empate en la intención de voto entre ambos espacios.
El dato fue analizado por el consultor político Julio Burdman, quien señaló en diálogo con LA GACETA que la tendencia no es nueva y que las mediciones que la consultora viene realizando en la provincia muestran desde hace tiempo una competencia muy pareja entre el espacio que gobierna Tucumán y la principal fuerza opositora.
Según detalló Burdman, la última medición no produjo grandes modificaciones en el escenario. “Tal vez un crecimiento de un puntito para cada uno de los bandos, pero nos viene dando eso: un empate técnico entre el oficialismo y la oposición”, sostuvo.
La fotografía electoral adquiere mayor relevancia luego de que Osvaldo Jaldo anunciara su intención de buscar la reelección y Lisandro Catalán formalizara su candidatura por La Libertad Avanza. Con ambos espacios ya lanzados a la competencia, la carrera por 2027 comienza a instalarse como uno de los principales ejes de la política tucumana.
Más allá del empate entre las dos principales fuerzas, la encuesta deja un margen importante para que el escenario pueda modificarse durante los próximos meses. Burdman señaló que, dependiendo de la manera en que se formule la pregunta, entre el 20% y el 25% de los tucumanos todavía no tiene definido su voto.
Para el consultor, ese porcentaje resulta relativamente bajo si se tiene en cuenta que todavía faltan nueve meses para la elección, aunque al mismo tiempo representa una porción considerable del electorado que podría inclinar la balanza. “Hay muchos tucumanos que ya saben lo que van a hacer, pero obviamente la batalla está ahí”, resumió.
El resto de las fuerzas políticas, en tanto, aparecen bastante más relegadas en la medición. De acuerdo con Burdman, ninguna de las otras alternativas opositoras alcanza una representación significativa y se ubican por debajo del 5%.
De esta manera, el escenario comienza a adquirir una dinámica de polarización entre el oficialismo y el espacio libertario, mientras ambos buscan captar a los electores que todavía no tomaron una decisión.
La economía, una preocupación central
La intención de voto no es el único dato que surge del relevamiento. La encuesta también consultó a los tucumanos sobre los principales problemas de la provincia y allí aparece con fuerza una preocupación: la situación económica.
Inflación, desempleo y bajos salarios se encuentran entre los temas que más inquietan a los consultados. La inseguridad también aparece, aunque por debajo de las cuestiones vinculadas directamente con la economía.
Burdman destacó que existe una particular preocupación por los precios y por la situación económica dentro de la provincia, incluso en un contexto en el que la inflación nacional mostró una desaceleración. “Los tucumanos están molestos con los precios que suben”, dijo.
En ese sentido, consideró que la economía provincial tendrá un papel central en la definición del voto. “Me da la impresión que la cuestión económica, pero no la cuestión económica nacional solamente, sino la cuestión económica en Tucumán, va a ser un dato muy importante”, sostuvo.
El consultor también puso el foco en una característica del mercado laboral tucumano: la cantidad de personas que necesitan más de una fuente de ingresos para sostener su economía familiar.
“Tucumán es una provincia que se caracteriza porque hay mucha gente con doble empleo, gente que tiene un empleo formal y un emprendimiento para complementar su ingreso”, explicó.
El deseo de cambio, otro dato clave
La encuesta también midió la denominada “voluntad de cambio”, un indicador que podría convertirse en uno de los ejes de la campaña electoral. Según Burdman, alrededor del 60% de los tucumanos manifiesta que prefiere votar por un cambio antes que por la continuidad.
El dato adquiere una dimensión política particular en una provincia en la que el peronismo lleva décadas al frente del poder. “Una característica de Tucumán es que el oficialismo lleva demasiado tiempo en el poder y eso hace que mucha gente se preocupe por eso o señale que votaría por un cambio”, analizó.
Sin embargo, esa predisposición no se traduce todavía en una ventaja concreta para la oposición. La intención de voto muestra un escenario de empate y una parte significativa del electorado permanece indecisa.