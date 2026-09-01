Una estudiante fue apuñalada por un compañero en la Facultad de Medicina de Uruguay

Resumen para apurados
- Una estudiante de 19 años fue apuñalada por un compañero tras una clase en la Facultad de Medicina de Montevideo; el agresor fue detenido y la víctima está fuera de peligro.
- El ataque ocurrió en el tercer piso del edificio educativo. La Policía asistió a la joven herida, arrestó al sospechoso e investiga las causas detrás del violento episodio.
- El hecho desató reclamos gremiales sobre fallas de seguridad en la facultad, como la falta de cámaras y la escasez de personal de vigilancia ante situaciones de violencia.
Una estudiante de 19 años fue apuñalada por un compañero dentro de la Facultad de Medicina de Uruguay. El hecho ocurrió en las últimas horas, en el tercer piso del edificio ubicado en Montevideo, inmediatamente después de que finalizara una clase.
La joven fue trasladada para recibir atención médica y permanece “fuera de peligro”, según confirmó el decano de la institución, Arturo Briva, en diálogo con medios locales. En tanto, el atacante, también de 19 años, fue detenido por efectivos policiales.
“Lo que tuvimos fue una agresión a una estudiante de facultad dentro del edificio, inmediatamente terminada la clase, a manos de un agresor que era otro estudiante, compañero de generación”, indicó el decano de la facultad.
Sobre el estado de salud de la víctima, Briva afirmó que “está fuera de peligro y siendo asistida por los equipos”.
“Obviamente está en una mezcla de de conmoción por el shock emocional de haber sido víctima de una agresión tan violenta y se están tratando las heridas producto de la agresión, pero está absolutamente fuera de peligro”, insistió.
Qué informó la Policía sobre el ataque
La Jefatura de la Policía de Montevideo informó que, cuando los efectivos llegaron al establecimiento educativo, encontraron a la adolescente con “heridas de arma blanca y abundante sangrado”. “Fue asistida por personal médico y trasladada para su atención”, agregó la fuerza, según consignó El Observador.
El agresor fue arrestado luego de la llegada de personal de Zona 1 de la Policía de la capital uruguaya. Por el momento, los investigadores buscan establecer cuáles fueron los motivos que desencadenaron el ataque.
Pablo Hernández, trabajador de la Facultad de Medicina e integrante de la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (Affur), sostuvo que el episodio se produjo a raíz de un inconveniente “entre estudiantes”.
“Sabemos que fue un problema entre estudiantes, no sabemos las causas, no sabemos si hay vínculo”, señaló ante los medios locales.
Hernández también cuestionó las condiciones de seguridad dentro de la institución y aseguró que existen “carencias” que dificultan la intervención del personal ante situaciones de violencia.
“Por ejemplo, en ese momento justo había una compañera de vigilancia sola, que igual no iba a poder resolver el tema, porque justo había un curso de RCP que es obligatorio para vigilantes. Además expone los problemas estructurales de que acá los compañeros trabajan a ciegas, no hay cámaras en los pisos”, expresó.