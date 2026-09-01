LG PlayPanorama Tucumano

Panorama Tucumano: una emisión especial mientras trabajamos en nuestro sistema de transmisión

LA GACETA PLAY continúa con tareas técnicas para restablecer plenamente su transmisión habitual.

PANORAMA TUCUMANO. Federico van Mameren, conductor del espacio.
PANORAMA TUCUMANO. Federico van Mameren, conductor del espacio.
Hace 1 Hs

Mientras nuestro equipo técnico trabaja en la reparación y puesta a punto del sistema de sonido de LA GACETA PLAY, compartimos una emisión especial de Panorama Tucumano.

El programa incluye fragmentos de informes y producciones que ya fueron emitidos anteriormente y que volvemos a poner a disposición de nuestra audiencia durante estas tareas.

Los volvemos a compartir mientras nos encontramos reparando nuestro sistema de sonido para ofrecer una mejor transmisión.

Esta nota es de acceso libre.
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