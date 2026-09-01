Panorama Tucumano: una emisión especial mientras trabajamos en nuestro sistema de transmisión

Mientras nuestro equipo técnico trabaja en la reparación y puesta a punto del sistema de sonido de LA GACETA PLAY, compartimos una emisión especial de Panorama Tucumano.
El programa incluye fragmentos de informes y producciones que ya fueron emitidos anteriormente y que volvemos a poner a disposición de nuestra audiencia durante estas tareas.
Los volvemos a compartir mientras nos encontramos reparando nuestro sistema de sonido para ofrecer una mejor transmisión.
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