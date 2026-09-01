La mesa política discutió la agenda legislativa del Gobierno y puso el foco en la reforma electoral

Resumen para apurados
- La mesa política del gobierno de Javier Milei se reunió este martes en Casa Rosada para definir el impulso a la reforma electoral y la eliminación de las PASO en el Congreso.
- El proyecto, previsto para fines de septiembre, busca incorporar Ficha Limpia, desregular el financiamiento electoral y endurecer las condiciones para registrar partidos políticos.
- De aprobarse, los cambios modificarán la competencia electoral y el gasto público en campañas, generando debate sobre la equidad de recursos entre las distintas fuerzas.
La administración del presidente Javier Milei volvió este martes a reunir a su mesa política con la mirada puesta en la reforma electoral y, particularmente, en la posibilidad de eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), uno de los debates que el oficialismo busca reactivar en el Congreso.
El encuentro estuvo encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los primos Eduardo y Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Prensa, Fabián Fernández; y la senadora Patricia Bullrich.
Durante la reunión se definieron estrategias para avanzar con la reforma electoral, cuyo tratamiento comenzará durante la segunda quincena de septiembre. Además, los funcionarios analizaron los próximos pasos para impulsar los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central y la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal II.
Reforma electoral: eliminación de las PASO y Ficha Limpia
Uno de los principales puntos de la iniciativa oficialista es la eliminación de las PASO. El proyecto también contempla incorporar el criterio de Ficha Limpia y modificar el esquema de financiamiento de los partidos políticos.
Bullrich se refirió a los cambios que pretende impulsar el Gobierno y destacó la intención de modificar las reglas de afiliación y el funcionamiento de los partidos.
“Vamos a discutir toda la cantidad de partidos políticos, cómo se va a afiliar, qué va a ser digital. Queremos terminar con los partidos truchos, no usar tanto dinero público, no usar tantos espacios cedidos que terminan siendo un desastre porque no los ve nadie”, puntualizó.
La reforma electoral que será debatida en el Congreso podría modificar las condiciones para competir en las elecciones y el esquema económico con el que los distintos espacios políticos afrontan las campañas.
En el caso de Ficha Limpia, la iniciativa implicaría que una persona con una condena penal confirmada en segunda instancia por un delito doloso no pueda presentarse como candidata. El proyecto contempla, además, una fecha de corte: la condena debería estar confirmada antes del 31 de diciembre previo al año electoral para impedir la candidatura en los siguientes comicios.
Qué propone el Gobierno para financiar las campañas
Otro de los puntos centrales de la reforma está relacionado con el financiamiento de los partidos políticos. La propuesta enviada por el Gobierno plantea eliminar los aportes públicos destinados específicamente a las campañas, quitar los límites generales a los gastos electorales y ampliar el margen para los aportes privados.
De esta manera, el Estado dejaría de financiar una parte importante de las campañas y los partidos pasarían a depender en mayor medida de aportes privados.
Este punto abre uno de los principales debates alrededor de la iniciativa: las fuerzas con mayor capacidad para conseguir financiamiento podrían disponer de muchos más recursos que aquellas con menor estructura.
Por eso, la discusión no se limita al dinero público que podría ahorrar el Estado, sino también a las condiciones de equidad con las que los distintos espacios políticos competirían en las elecciones.
La oposición convocó a Diputados por discapacidad y endeudamiento familiar
Durante la reunión de la mesa política también se analizó la convocatoria para el miércoles 9 de septiembre que formalizó la oposición en la Cámara de Diputados.
La agenda incluye dos temas que resultan incómodos para la gestión libertaria: la prórroga por un año de la emergencia de discapacidad y la situación del endeudamiento familiar, junto con los niveles récord de mora.
Según estimaciones privadas basadas en datos del Banco Central, 5,9 millones de personas acumulan atrasos superiores a 90 días.
Frente al incremento de las deudas, las familias recurren a refinanciar, alcanzando un récord de $2,6 billones. Se trata de un volumen inédito en décadas que equivale al 3,7% del saldo total prestado a los hogares.
Además, la morosidad de las familias llegó al 12,94% en los bancos y superó el 33% entre las entidades financieras no bancarias.