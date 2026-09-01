En la mira de Europa: Ajax negocia con River por Mauro Arambarri a horas del cierre del mercado
El gigante de Países Bajos elevó una propuesta para llevarse a préstamo con opción de compra al volante uruguayo. En Núñez están dispuestos a desprenderse de él, pero exigen una venta definitiva para recuperar la inversión.
Resumen para apurados
- Ajax negocia con River el pase de Mauro Arambarri a horas del cierre del mercado europeo; el club de Núñez exige una venta definitiva para recuperar su inversión.
- Tras llegar por seis millones de dólares a pedido de Eduardo Coudet, las lesiones y la salida del DT limitaron al volante uruguayo a jugar solo tres partidos en River.
- Las próximas horas serán determinantes: Ajax busca un préstamo para evaluar su rendimiento, mientras River solo liberará al mediocampista si garantiza un ingreso económico.
Apenas unos meses después de su llegada a River, el futuro de Mauro Arambarri podría dar un giro inesperado. El Ajax inició gestiones formales para incorporar al mediocampista uruguayo de 30 años a través de un préstamo con opción de compra. Si bien las conversaciones están abiertas, en las oficinas del Monumental marcaron la cancha desde el primer momento: solo aceptarán dejarlo salir mediante una venta definitiva o una cesión que incluya una obligación de compra.
La posibilidad de emigrar al fútbol neerlandés seduce al futbolista, cuyo panorama en River cambió drásticamente tras la salida de Eduardo Coudet, el entrenador que había insistido por su contratación. El club de la banda roja invirtió cerca de seis millones de dólares para adquirir la totalidad de su ficha, pero el volante apenas pudo disputar tres partidos oficiales, condicionado por una lesión que lo marginó durante varias semanas y le impidió consolidarse dentro del equipo.
En el conjunto de Ámsterdam, el entrenador Míchel conoce en detalle al uruguayo por su paso por el fútbol español y lo considera una pieza idónea para jerarquizar la mitad de la cancha. No obstante, las pretensiones de ambas instituciones chocan en un punto neurálgico: Ajax busca un préstamo para evaluar su rendimiento antes de desembolsar una cifra mayor, mientras que River pretende amortizar de inmediato la importante inversión económica realizada hace pocos meses. Con el libro de pases en Europa a punto de bajar la persiana, las próximas horas serán determinantes para resolver la operación.