DeportesFútbol

En la mira de Europa: Ajax negocia con River por Mauro Arambarri a horas del cierre del mercado

El gigante de Países Bajos elevó una propuesta para llevarse a préstamo con opción de compra al volante uruguayo. En Núñez están dispuestos a desprenderse de él, pero exigen una venta definitiva para recuperar la inversión.

En la mira de Europa: Ajax negocia con River por Mauro Arambarri a horas del cierre del mercado
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Ajax negocia con River el pase de Mauro Arambarri a horas del cierre del mercado europeo; el club de Núñez exige una venta definitiva para recuperar su inversión.
  • Tras llegar por seis millones de dólares a pedido de Eduardo Coudet, las lesiones y la salida del DT limitaron al volante uruguayo a jugar solo tres partidos en River.
  • Las próximas horas serán determinantes: Ajax busca un préstamo para evaluar su rendimiento, mientras River solo liberará al mediocampista si garantiza un ingreso económico.
Resumen generado con IA

Apenas unos meses después de su llegada a River, el futuro de Mauro Arambarri podría dar un giro inesperado. El Ajax inició gestiones formales para incorporar al mediocampista uruguayo de 30 años a través de un préstamo con opción de compra. Si bien las conversaciones están abiertas, en las oficinas del Monumental marcaron la cancha desde el primer momento: solo aceptarán dejarlo salir mediante una venta definitiva o una cesión que incluya una obligación de compra.

La posibilidad de emigrar al fútbol neerlandés seduce al futbolista, cuyo panorama en River cambió drásticamente tras la salida de Eduardo Coudet, el entrenador que había insistido por su contratación. El club de la banda roja invirtió cerca de seis millones de dólares para adquirir la totalidad de su ficha, pero el volante apenas pudo disputar tres partidos oficiales, condicionado por una lesión que lo marginó durante varias semanas y le impidió consolidarse dentro del equipo.

En el conjunto de Ámsterdam, el entrenador Míchel conoce en detalle al uruguayo por su paso por el fútbol español y lo considera una pieza idónea para jerarquizar la mitad de la cancha. No obstante, las pretensiones de ambas instituciones chocan en un punto neurálgico: Ajax busca un préstamo para evaluar su rendimiento antes de desembolsar una cifra mayor, mientras que River pretende amortizar de inmediato la importante inversión económica realizada hace pocos meses. Con el libro de pases en Europa a punto de bajar la persiana, las próximas horas serán determinantes para resolver la operación.

Temas Club Atlético River PlateTorneo Clausura 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
De las canchas de Marcos Paz a la final del mundo: la huella imborrable de Vicky Sauze

De las canchas de Marcos Paz a la final del mundo: la huella imborrable de "Vicky" Sauze

Los Leones cayeron ante Alemania en la semifinal e irán por el bronce en el Mundial

Los Leones cayeron ante Alemania en la semifinal e irán por el bronce en el Mundial

Del Qué mirás, bobo al Gracias Dios por hacerme argentino: las frases que marcaron a Messi en la Selección

Del "Qué mirás, bobo" al "Gracias Dios por hacerme argentino": las frases que marcaron a Messi en la Selección

Lo más popular
Piden sanciones contra el legislador Cobos por el escándalo de “los bolsos”
1

Piden sanciones contra el legislador Cobos por el escándalo de “los bolsos”

El patrimonio de Milei creció un 43% en un año
2

El patrimonio de Milei creció un 43% en un año

Detienen en Barrio Norte a un acusado de abuso sexual
3

Detienen en Barrio Norte a un acusado de abuso sexual

Retiro voluntario en la Justicia: la Corte Suprema dejó firme el fallo que permite a una abogada ejercer de manera independiente
4

Retiro voluntario en la Justicia: la Corte Suprema dejó firme el fallo que permite a una abogada ejercer de manera independiente

Presupuesto de la Legislatura: “Si Catalán es gobierno, que baje todo lo que quiera”, lanzó Acevedo
5

Presupuesto de la Legislatura: “Si Catalán es gobierno, que baje todo lo que quiera”, lanzó Acevedo

Ranking notas premium
Retiro voluntario en la Justicia: la Corte Suprema dejó firme el fallo que permite a una abogada ejercer de manera independiente
1

Retiro voluntario en la Justicia: la Corte Suprema dejó firme el fallo que permite a una abogada ejercer de manera independiente

Los casos que muestran las grietas del sistema judicial
2

Los casos que muestran las grietas del sistema judicial

Camino al Rectorado: las propuestas para estudiantes y docentes de la UNT
3

Camino al Rectorado: las propuestas para estudiantes y docentes de la UNT

Nació en Lules, recorrió el mundo cocinando, trabajó con los mejores chefs y hoy revaloriza los sabores tucumanos
4

Nació en Lules, recorrió el mundo cocinando, trabajó con los mejores chefs y hoy revaloriza los sabores tucumanos

La estrategia de no jugar: por qué el fútbol debe terminar con las mañas para hacer tiempo
5

La estrategia de no jugar: por qué el fútbol debe terminar con las mañas para hacer tiempo

Más Noticias
“Esto es Bolivia”: el comentario de un viajero portugués sobre Tucumán que generó indignación en redes

“Esto es Bolivia”: el comentario de un viajero portugués sobre Tucumán que generó indignación en redes

Retiro voluntario en la Justicia: la Corte Suprema dejó firme el fallo que permite a una abogada ejercer de manera independiente

Retiro voluntario en la Justicia: la Corte Suprema dejó firme el fallo que permite a una abogada ejercer de manera independiente

“Argentina se lo merece”: el presidente de la FIA respaldó el regreso de la Fórmula 1 al país y elogió a Colapinto

“Argentina se lo merece”: el presidente de la FIA respaldó el regreso de la Fórmula 1 al país y elogió a Colapinto

El futuro de la Selección sin Messi: quiénes pueden asumir el liderazgo y las promesas que asoman

El futuro de la Selección sin Messi: quiénes pueden asumir el liderazgo y las promesas que asoman

Detienen en Barrio Norte a un acusado de abuso sexual

Detienen en Barrio Norte a un acusado de abuso sexual

Colapinto regresa a Monza, el templo de la velocidad en donde comenzó su historia en la Fórmula 1

Colapinto regresa a Monza, el "templo de la velocidad" en donde comenzó su historia en la Fórmula 1

El patrimonio de Milei creció un 43% en un año

El patrimonio de Milei creció un 43% en un año

Horóscopo chino: qué le espera a cada signo en septiembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: qué le espera a cada signo en septiembre, según Ludovica Squirru

Comentarios