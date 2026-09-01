En la mira de Europa: Ajax negocia con River por Mauro Arambarri a horas del cierre del mercado

En el conjunto de Ámsterdam, el entrenador Míchel conoce en detalle al uruguayo por su paso por el fútbol español y lo considera una pieza idónea para jerarquizar la mitad de la cancha. No obstante, las pretensiones de ambas instituciones chocan en un punto neurálgico: Ajax busca un préstamo para evaluar su rendimiento antes de desembolsar una cifra mayor, mientras que River pretende amortizar de inmediato la importante inversión económica realizada hace pocos meses. Con el libro de pases en Europa a punto de bajar la persiana, las próximas horas serán determinantes para resolver la operación.