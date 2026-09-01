Inspirada en una de 1904: Racing presentó su nueva camiseta y la estrenará ante Atlético Tucumán
La "Academia" oficializó su tercera equipación para la temporada, un diseño retro que homenajea los orígenes del club y una anécdota fundacional de hace más de un siglo. El equipo de Juan Pablo Vojvoda saldrá al campo de juego con esta indumentaria este domingo frente al "Decano" en el Cilindro.
Resumen para apurados
- Racing Club presentó su tercera camiseta para homenajear sus orígenes de 1904, la cual estrenará este domingo ante Atlético Tucumán en el Cilindro por el Torneo Clausura.
- El diseño retro rescata un modelo histórico de los inicios del club que ya fue reeditado en 1973, acompañado de una campaña que repasa los grandes hitos de la institución.
- La indumentaria de edición limitada vestirá al equipo de Juan Pablo Vojvoda durante la segunda mitad del campeonato local, reforzando la identidad histórica del club.
En la previa de un nuevo partido por el Torneo Clausura, Racing Club presentó de manera oficial su tercera camiseta para la temporada. El equipo conducido por Juan Pablo Vojvoda saltará a la cancha con esta nueva indumentaria el próximo domingo, cuando reciba a Atlético Tucumán en el Cilindro de Avellaneda por la octava fecha del Torneo Clausura.
A Racing nadie le dice que no.— Racing Club (@RacingClub) September 1, 2026
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La nueva casaca tiene como rasgo distintivo su inspiración en un modelo que usó el club en 1904, en sus primeros años. La elección del diseño retoma una anécdota fundacional: en aquel año se había rechazado un boceto con bastones amarillos y negros, algo que dio origen al concepto de la actual campaña de lanzamiento: "A Racing nadie le dice que no".
A través del video de presentación, el club trazó un paralelo con distintos momentos que marcaron su historia. Entre las referencias mencionadas están la conquista del primer título intercontinental para el fútbol argentino, el histórico heptacampeonato consecutivo, la jornada en la que sus hinchas llenaron dos estadios en simultáneo y la capacidad del club para salir adelante en los momentos más difíciles, incluso cuando estuvo en juego su propia existencia.
Aquel modelo de principios del siglo XX ya había tenido una primera reedición oficial en 1973. Más de cinco décadas después de esa última versión, el club de Avellaneda vuelve a rescatar del archivo histórico un diseño para renovar su vestuario de cara a la segunda mitad del campeonato.