Inspirada en una de 1904: Racing presentó su nueva camiseta y la estrenará ante Atlético Tucumán

A través del video de presentación, el club trazó un paralelo con distintos momentos que marcaron su historia. Entre las referencias mencionadas están la conquista del primer título intercontinental para el fútbol argentino, el histórico heptacampeonato consecutivo, la jornada en la que sus hinchas llenaron dos estadios en simultáneo y la capacidad del club para salir adelante en los momentos más difíciles, incluso cuando estuvo en juego su propia existencia.