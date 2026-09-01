Miguel Ángel Pichetto anticipó el escenario de 2027: “No veo espíritu reeleccionista en la sociedad argentina”
El diputado nacional analizó el futuro electoral de Javier Milei, el peronismo y una posible unidad opositora. También cuestionó el rumbo económico del Gobierno y consideró que el PJ podría ganar en primera vuelta.
Resumen para apurados
- En una entrevista con Perfil, el diputado Miguel Ángel Pichetto descartó la reelección de Javier Milei en 2027 debido al impacto del ajuste económico en los salarios.
- Pichetto cuestionó la caída del poder adquisitivo y el cierre de empresas, al tiempo que reveló un diálogo con Cristina Kirchner para buscar la unidad opositora.
- Proyectó una fuerte polarización entre peronismo y antiperonismo para 2027, advirtiendo que la falta de una tercera vía y el riesgo cambiario definirán los comicios.
El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto analizó el escenario político argentino de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y planteó un panorama adverso para el gobierno de Javier Milei. En una entrevista con Jorge Fontevecchia, publicada por Perfil.com, sostuvo que actualmente no percibe en la sociedad un clima favorable a la reelección del Presidente.
“No veo espíritu reeleccionista en la sociedad argentina”, afirmó Pichetto al evaluar las posibilidades de Milei de continuar en el poder. Además, consideró que una eventual unidad del peronismo podría modificar el escenario electoral y permitirle competir con posibilidades de imponerse en primera vuelta.
Pichetto vinculó sus pronósticos electorales con la situación económica y el impacto que, según su análisis, el ajuste tiene sobre los ingresos y el nivel de vida de la población.
“Nadie vota a alguien que le ha destruido el salario”, sostuvo el dirigente, quien señaló como factores de preocupación la pérdida de poder adquisitivo, el aumento de los servicios públicos, el cierre de empresas y la pérdida de empleos.
Para el diputado, estos cambios también generan consecuencias emocionales y políticas que pueden expresarse en las urnas. En ese sentido, consideró que sectores que actualmente atraviesan dificultades podrían modificar sus preferencias electorales.
El peronismo y la posibilidad de ganar en primera vuelta
Pichetto planteó que la unidad del peronismo será uno de los factores centrales para definir la elección presidencial de 2027.
“La unidad es el valor central para poder ganar la elección”, afirmó. A partir de su experiencia política, sostuvo que actualmente no observa un clima social similar al que acompañó las reelecciones o continuidades presidenciales de otros períodos.
Según su análisis, el oficialismo conserva un núcleo electoral cercano a los 30 puntos, aunque consideró que parte del electorado que acompañó a Milei en 2023 estaba compuesto por sectores que también incluían a Victoria Villarruel y por la expectativa que generaba la propuesta de la dolarización.
Pichetto no ve una “tercera vía” para 2027
Consultado sobre la posibilidad de que aparezca un outsider o una tercera fuerza, Pichetto se mostró escéptico.
“No” veo que vaya a aparecer un outsider, respondió, y sostuvo que históricamente ha sido difícil construir una alternativa de centro o una denominada “tercera vía” en la Argentina. Para el dirigente, el principal problema de la oposición pasa por la falta de un liderazgo definido.
En su hipótesis electoral, Pichetto consideró que podría producirse una polarización entre el peronismo y el antiperonismo, mientras que sectores como el trotskismo y una eventual propuesta nacionalista vinculada a Victoria Villarruel podrían disputar algunos puntos del electorado.
La posible unidad del peronismo
El diputado también destacó los movimientos destinados a acercar a distintos sectores del peronismo. Consideró especialmente relevante la posición adoptada por Axel Kicillof respecto de Cristina Fernández de Kirchner y señaló que ese acercamiento podría contribuir a la construcción de una propuesta electoral común.
“La unidad es el valor central para poder ganar la elección”, insistió Pichetto, quien además consideró que el peronismo necesita una “figura central” para afrontar el próximo proceso electoral.
En ese escenario, mencionó distintas alternativas posibles dentro del espacio, entre ellas a Kicillof, Sergio Massa y gobernadores como Gerardo Zamora y Sergio Uñac.
Pichetto habló de su encuentro con Cristina Kirchner
Durante la entrevista, Pichetto también reveló que recientemente mantuvo un encuentro con Cristina Fernández de Kirchner en su domicilio de San José 1111, una visita que, según explicó, fue autorizada por la Justicia.
De acuerdo con el relato del diputado, la expresidenta planteó durante esa conversación que la Argentina necesita superar la histórica división entre peronismo y antiperonismo.
“La Argentina es inviable en la medida que exista esta controversia”, habría expresado Cristina Kirchner, según contó Pichetto. Y agregó: “No hay destino para el país” si no existe una reconstrucción de la idea de unidad nacional.
Críticas de Pichetto al Gobierno de Milei
Pichetto también cuestionó el rumbo económico de la administración libertaria y sostuvo que existe un proceso de deterioro que alcanza tanto a las pequeñas y medianas empresas como a sectores de la industria nacional.
Según su lectura, algunas grandes empresas argentinas también comenzaron a observar con preocupación las políticas oficiales. Mencionó, entre otras, a Aluar y Techint, y advirtió sobre el impacto de la apertura de importaciones y la pérdida de participación de compañías nacionales en determinadas obras.
“El impacto ya es generalizado”, afirmó el diputado, al describir el escenario económico y productivo.
“Si perdés la primaria se te va volando el dólar”
Pichetto también se refirió a las elecciones primarias y al papel que podrían desempeñar en 2027. Recordó la experiencia del macrismo en las PASO y sostuvo que el oficialismo actual tendría motivos para intentar eliminarlas.
“La primaria es un instrumento de poder político”, afirmó. Y lanzó una de sus definiciones más contundentes sobre el escenario electoral: “Si perdés la primaria se te va volando el dólar. Eso es lo que le tiene miedo Milei”.
De esta manera, Pichetto dejó planteado un escenario para 2027 marcado por la polarización, una posible reunificación del peronismo y un oficialismo que, según su interpretación, enfrenta el desafío de sostener su caudal electoral en medio del deterioro económico.