Miguel Ángel Pichetto anticipó el escenario de 2027: “No veo espíritu reeleccionista en la sociedad argentina”

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto analizó el escenario político argentino de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y planteó un panorama adverso para el gobierno de Javier Milei. En una entrevista con Jorge Fontevecchia, publicada por Perfil.com, sostuvo que actualmente no percibe en la sociedad un clima favorable a la reelección del Presidente.