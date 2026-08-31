Otro gobernador lanza un plan para ayudar a familias endeudadas

Resumen para apurados
- El gobernador Gustavo Melella anunció un plan de desendeudamiento en Tierra del Fuego desde septiembre para aliviar a familias en mora ante la crisis económica.
- A través del banco provincial, el programa reduce tasas y refinancia deudas de hasta 10 años, sumándose a iniciativas similares en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.
- La medida busca reactivar el consumo local y marca un nuevo contraste político con el gobierno nacional sobre el rol de la banca pública en el auxilio financiero.
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, anunció un nuevo plan de alivio financiero para las familias endeudadas de la provincia, con medidas destinadas a reducir el peso de las cuotas, refinanciar deudas y facilitar el acceso a nuevos créditos.
El programa será implementado a través del Banco de Tierra del Fuego (BTF) y comenzará a regir el 1° de septiembre. Entre las principales medidas se encuentran la reducción de tasas de interés, nuevas líneas de financiamiento y planes especiales para personas que se encuentran en situación de mora, incluso aquellas registradas en Veraz.
La decisión marca una nueva diferencia entre el mandatario fueguino y el gobierno de Javier Milei, cuyas políticas económicas fueron cuestionadas en reiteradas oportunidades por Melella.
Qué medidas incluye el plan de desendeudamiento de Tierra del Fuego
El programa contempla beneficios para distintos perfiles de clientes del Banco de Tierra del Fuego. Uno de los principales anuncios es la reducción del 20% en las tasas de financiación de las tarjetas Fueguina Visa y Mastercard, una medida que alcanzará a unos 30.000 clientes.
También se aplicará una baja del 10% en las tasas de los préstamos personales, tanto para quienes acreditan sus haberes en el banco como para aquellos que no lo hacen.
El programa incorpora además alternativas de financiación para afrontar gastos de salud y productos esenciales, con planes de hasta 10 cuotas sin interés, además de reintegros en farmacias y servicios médicos.
También se prevén beneficios y opciones de financiación en comercios de cercanía.
Refinanciación de deudas para personas en mora
Uno de los principales ejes del programa está dirigido a las familias que atraviesan mayores dificultades para cumplir con sus obligaciones.
El Banco de Tierra del Fuego habilitará líneas de reordenamiento para clientes con atrasos de hasta 60 días. Estos créditos podrán extenderse hasta 72 meses y contemplarán períodos de gracia de hasta seis meses.
Para quienes acumulen una mora superior a 60 días y figuren en Veraz, el banco ofrecerá planes de refinanciación con plazos de hasta 10 años.
La propuesta apunta así a que los deudores puedan reorganizar sus compromisos financieros y reducir el impacto de las cuotas sobre sus ingresos mensuales.
Melella: "El endeudamiento ha llegado a consumir el salario"
Durante la presentación del programa, Melella justificó la intervención de la banca pública ante el crecimiento del endeudamiento de las familias.
"El endeudamiento ha llegado a consumir el salario y ha llegado a consumir la vida de muchos argentinos y argentinas, denigrando la calidad de vida", afirmó el gobernador.
En ese sentido, sostuvo que el sobreendeudamiento constituye uno de los principales problemas económicos que atraviesan actualmente las familias y aseguró que la provincia debe asumir un rol activo frente a esa situación.
El presidente del Banco de Tierra del Fuego, Adrián Cosentino, describió el escenario como una situación de "asfixia financiera" y señaló que una parte importante de las deudas familiares ya no está vinculada con la compra de bienes durables, sino con la necesidad de cubrir gastos básicos.
Según explicó, el objetivo del programa no es solamente refinanciar las deudas, sino también contribuir a sostener el consumo y la actividad económica provincial.
Una respuesta a las críticas de Milei sobre el endeudamiento
El anuncio de Melella se produjo en medio del debate sobre el endeudamiento de las familias argentinas y después de las declaraciones de Javier Milei sobre los consumidores que recurren al crédito.
En un discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario, el Presidente cuestionó el endeudamiento destinado a la compra de electrodomésticos y utilizó como ejemplo la adquisición de televisores durante un Mundial.
La referencia fue retomada posteriormente por Milei durante una reunión de Gabinete.
En contraposición, Melella defendió el rol de la banca pública y sostuvo que las entidades financieras deberían implementar herramientas destinadas a aliviar la situación de las familias.
El gobernador fueguino planteó además que el banco provincial debe priorizar el acceso al financiamiento y el alivio de los hogares por encima de criterios exclusivamente relacionados con la rentabilidad financiera.
Otros gobernadores también lanzaron programas para deudores
Melella no es el primer gobernador que impulsa medidas para aliviar el endeudamiento de las familias.
En la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof lanzó el programa "Ponete al día", que contempla refinanciaciones para clientes morosos, reducción de tasas y planes de hasta 72 cuotas.
En Córdoba, el gobernador Martín Llaryora presentó el programa "Alivio Cordobés", destinado a refinanciar préstamos personales, tarjetas de crédito y deudas familiares vinculadas con gastos básicos.
Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires había implementado un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal para facilitar la refinanciación de deudas bancarias, tarjetas y préstamos.
En Santa Fe, la gestión de Maximiliano Pullaro impulsó medidas bajo el denominado Plan de Protección de los Ingresos, con el objetivo de limitar el peso de las cuotas sobre los ingresos familiares y facilitar refinanciaciones a través del Banco Santa Fe.
Así, el endeudamiento de los hogares se convirtió en un eje de distintas políticas provinciales, mientras continúa el debate nacional sobre el acceso al crédito, la morosidad y el peso de las cuotas sobre los ingresos.