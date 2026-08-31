Tucumán: proponen crear un 0800 para denunciar de forma anónima casos de usura y extorsión financiera
El proyecto fue presentado por el legislador Fredy Toscano y contempla una línea gratuita, anónima y disponible las 24 horas. También prevé derivar la información de manera inmediata al Ministerio Público Fiscal.
Resumen para apurados
- En Tucumán, el legislador Fredy Toscano presentó un proyecto de ley para crear un 0800 anónimo que permita denunciar casos de usura, extorsión financiera y cobros ilegales.
- La línea gratuita funcionará las 24 horas y derivará datos a la Justicia para proteger a víctimas de créditos informales que hoy no denuncian por temor a represalias.
- La iniciativa busca coordinar acciones con el Poder Judicial para desarticular redes de prestamistas ilegales y frenar el sobreendeudamiento extorsivo en la provincia.
El legislador tucumano Fredy Toscano, vicepresidente segundo de la Honorable Legislatura de Tucumán, presentó un proyecto de ley para crear un Sistema Provincial de Denuncia Anónima contra la Usura y la Extorsión Financiera.
La iniciativa propone poner en funcionamiento la línea telefónica “0800-Contra la Usura”, un canal gratuito y anónimo que funcionaría las 24 horas, todos los días del año, para que las personas puedan denunciar situaciones vinculadas con préstamos informales, usura, extorsiones, amenazas y cobros coactivos.
El proyecto cuenta con el acompañamiento de los legisladores José Cano, Walter Berarducci y Claudio Viña.
Cómo funcionaría el 0800 contra la usura en Tucumán
De acuerdo con la iniciativa, la línea deberá garantizar el anonimato estricto de quienes realicen las denuncias y ser accesible sin costo desde cualquier teléfono fijo o celular.
Además de recibir denuncias, el sistema tendría como objetivo brindar asesoramiento y asistencia a personas que atraviesen situaciones de endeudamiento informal o sean víctimas de mecanismos de cobro abusivos.
El proyecto establece un protocolo para recopilar información que pueda resultar útil para las investigaciones, como:
- zonas donde operarían los prestamistas;
- números telefónicos utilizados para contactar a los deudores;
- vehículos vinculados con los cobradores;
- cuentas bancarias utilizadas para recibir los pagos;
- modalidades de cobro y datos sobre las personas involucradas.
En los casos en los que exista un peligro inminente para la vida o la integridad física de una víctima, la propuesta contempla además la intervención inmediata de la Policía de la Provincia.
El proyecto apunta a combatir la usura y las extorsiones
En los fundamentos, Toscano sostiene que las dificultades para acceder al crédito formal, la pérdida del poder adquisitivo y la situación económica llevaron a numerosas familias, trabajadores independientes y pequeños comerciantes a recurrir a circuitos informales de préstamos.
Según plantea el legislador, estos mecanismos pueden derivar en la aplicación de tasas de interés abusivas y en métodos de cobro que incluyen amenazas, extorsiones, violencia y hostigamiento contra los deudores y sus familias.
Uno de los principales problemas para investigar este tipo de situaciones, sostiene el proyecto, es el temor de las víctimas a denunciar por posibles represalias.
Por ese motivo, la propuesta busca que el Estado provincial pueda recibir información de manera anónima y avanzar en la detección de las personas y organizaciones que operan mediante estas modalidades.
Convenios con la Justicia y los municipios
La iniciativa también contempla la posibilidad de establecer convenios de colaboración con el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, municipios y comunas.
El objetivo sería coordinar acciones de investigación, prevención y asistencia a las personas afectadas por situaciones de usura o extorsión financiera.
De esta manera, el proyecto pretende crear una herramienta específica para que las víctimas puedan recurrir al Estado sin quedar expuestas frente a quienes ejercen las amenazas o realizan los cobros coactivos.
El antecedente del proyecto contra las apuestas online
La propuesta para crear el 0800 contra la usura se suma a otra iniciativa impulsada por Toscano vinculada con la protección de las familias tucumanas frente al endeudamiento y la vulnerabilidad económica.
El legislador ya había presentado un proyecto para prohibir en Tucumán la organización, explotación, comercialización, operación y publicidad de juegos de azar y apuestas deportivas online, tanto en sitios web como en aplicaciones y otras plataformas digitales.
Aquella iniciativa contó con el acompañamiento de los legisladores Carlos Najar y Roberto Moreno.
Toscano planteó entonces que la expansión de las apuestas online modificó el acceso al juego, que pasó a estar disponible durante las 24 horas a través de un teléfono celular, con especial impacto entre jóvenes y adolescentes.
En ese contexto, sostuvo la necesidad de que el Estado intervenga ante una problemática que puede afectar la economía familiar, la salud mental y los vínculos sociales.
Con el nuevo proyecto contra la usura, Toscano busca avanzar en una agenda orientada a prevenir situaciones de endeudamiento extremo, detectar mecanismos de extorsión y fortalecer las herramientas de protección para las familias tucumanas.