Política

Jaldo reclamó prevención ante el acceso de menores a armas

El mandatario sostuvo que es necesario detectar cómo acceden a ellas.

Osvaldo Jaldo.
Osvaldo Jaldo.
Hace 4 Hs

En apenas 48 horas, la provincia se vio movilizada por dos episodios protagonizados por alumnos menores de edad que fueron encontrados con armas durante la jornada escolar, uno en Capital y otro en Alderetes. El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió a lo ocurrido y puso el foco en la responsabilidad de las familias. Sostuvo que es necesario determinar cómo los jóvenes accedieron a las armas y cuestionó el rol de los adultos responsables.

“No acceden a esas armas en las escuelas, acceden en sus casas. Para mí, el papá y la mamá que permita que sus hijos tengan acceso a las armas, tienen que ser juzgados”, afirmó el mandatario, quien consideró que la Justicia debe intervenir ante este tipo de situaciones.

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Jaldo remarcó que el acceso de un menor a un arma no solo representa un riesgo para él, sino también para toda la comunidad educativa. “No se puede permitir que por una familia que tiene ese descuido o permite que sus hijos manejen armas, poner en vilo a toda la comunidad educativa”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que el Estado no cuenta con posibilidades operativas para revisar de manera individual las pertenencias de todos los estudiantes que concurren diariamente a las escuelas. Por eso, insistió en que la prevención debe comenzar en los hogares y que las familias tienen un papel central para evitar que los menores tengan acceso a armas de fuego.

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Durante sus declaraciones, el gobernador fue consultado además por las versiones sobre una presunta venta de drogas dentro de establecimientos educativos. Al respecto, sostuvo que esas situaciones deben ser comprobadas y pidió que quienes tengan información concreta realicen las denuncias correspondientes.

La droga

En ese marco, defendió las políticas implementadas por su gestión contra el narcotráfico y el narcomenudeo. Según afirmó, durante la actual gestión se intensificaron los procedimientos contra la venta de estupefacientes y ya se registraron más de 150 condenas por comercialización de drogas a pequeña escala en la provincia. “Nunca se habló tanto de la droga como en este gobierno. Es porque antes se miraba para otro lado, se vendía drogas en la esquina, y hoy estamos haciendo un gran esfuerzo”, indicó.

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El mandatario pidió que quienes conozcan casos de venta de drogas aporten la información a la Policía o a la Justicia.

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