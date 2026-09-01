Jaldo reclamó prevención ante el acceso de menores a armas

La droga

En ese marco, defendió las políticas implementadas por su gestión contra el narcotráfico y el narcomenudeo. Según afirmó, durante la actual gestión se intensificaron los procedimientos contra la venta de estupefacientes y ya se registraron más de 150 condenas por comercialización de drogas a pequeña escala en la provincia. “Nunca se habló tanto de la droga como en este gobierno. Es porque antes se miraba para otro lado, se vendía drogas en la esquina, y hoy estamos haciendo un gran esfuerzo”, indicó.