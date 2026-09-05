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Dolly Parton dejó una canción que recién se escuchará en 2045: el legado secreto de la artista

La cantante grabó "My Place in History" y la guardó en una cápsula del tiempo en su resort Dollywood.

Dolly Parton dejó una canción que recién se escuchará en 2045: el legado secreto de la artista
Hace 1 Hs

Se estima que el alcance de la música de

En 2015, con motivo de la inauguración de su hotel resort DreamMore en Pigeon Forge, Tennessee, la directiva del lugar le pidió a Dolly un gesto especial. Decidieron crear una cápsula del tiempo de madera de castaño, construida con madera recuperada del porche de su casa de la infancia. La consigna era abrirla exactamente 30 años después, en el año 2045.

La canción

Lo que se sabe es que el tema fue titulado “My Place in History” y luego lo selló dentro de un "Dream Box" en el resort comercialmente conocido como Dollywood. La caja de castaño debe permanecer cerrada 20 años más. Dentro de esa caja sellada bajo llave se guardaron varios objetos conmemorativos, incluyendo un reproductor de CD, un reproductor de casetes y la pista musical inédita grabada en un soporte físico.

"He compuesto una canción que nadie va a oír hasta que tenga 99 años", dijo Parton en “The Kelly Clarkson Show” en 2021 y añadió que esperaba estar viva para el momento en que se revelara la música. "Puede que esté allí, puede que no", reflexionó. La propia Dolly comentó que la escribió pensando en dejar un mensaje directo del pasado a las futuras generaciones, transmitiendo sus reflexiones, esperanzas y metas para la posteridad.  

Sin embargo, también se arrepintió. En diversas entrevistas televisivas, la artista confesó con su humor característico que dejar ese tema bajo llave le producía frustración. "¡Me está quemando por dentro tener que dejarla ahí guardada! Resultó ser una canción realmente buena. Si hubiera sabido que me iba a quedar tan bien, habría grabado una canción mediocre para meterla en la caja y me habría guardado la buena para lanzarla antes", comentó entre broma y seriedad. "Me he arrepentido de eso, porque era una canción realmente buena", dijo Parton sobre el tema. "Lo digo en serio, no dejo de querer que me permitan desenterrarla y sustituirla por otra que no sea tan buena", insistió. La familia de Parton anunció que la cantante había sido enterrada tras un funeral privado el 28 de agosto. El servicio se celebró en el Woodlawn Memorial Park and Mausoleum de Nashville. Fue enterrada junto a Carl Dean, su marido durante 60 años, que murió en marzo de 2025.

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