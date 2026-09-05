Dolly Parton dejó una canción que recién se escuchará en 2045: el legado secreto de la artista

Sin embargo, también se arrepintió. En diversas entrevistas televisivas, la artista confesó con su humor característico que dejar ese tema bajo llave le producía frustración. "¡Me está quemando por dentro tener que dejarla ahí guardada! Resultó ser una canción realmente buena. Si hubiera sabido que me iba a quedar tan bien, habría grabado una canción mediocre para meterla en la caja y me habría guardado la buena para lanzarla antes", comentó entre broma y seriedad. "Me he arrepentido de eso, porque era una canción realmente buena", dijo Parton sobre el tema. "Lo digo en serio, no dejo de querer que me permitan desenterrarla y sustituirla por otra que no sea tan buena", insistió. La familia de Parton anunció que la cantante había sido enterrada tras un funeral privado el 28 de agosto. El servicio se celebró en el Woodlawn Memorial Park and Mausoleum de Nashville. Fue enterrada junto a Carl Dean, su marido durante 60 años, que murió en marzo de 2025.