Los superhéroes también lloran: ahora se entienden las lágrimas de Lionel Messi

Yo lo vi. Vi al Messi de la última etapa en la Selección, al capitán que ya no necesitaba hacer todo lo que hacía antes para seguir siendo decisivo, al jugador que había aprendido a elegir los momentos y los lugares de la cancha en los que podía lastimar, pero que todavía seguía teniendo esa capacidad de aparecer cuando el partido parecía necesitarlo. Además hubo algo que me acompañó durante todo el Mundial; la sensación de que Messi jugaba como si todavía tuviera algo pendiente, como si, después de todo lo que había conseguido con la camiseta argentina, todavía sintiera que tenía que hacer una cosa más.