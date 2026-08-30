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El truco casero con limón para ahuyentar las cucarachas de la casa sin usar veneno

El limón puede convertirse en un aliado para mantener alejadas a las cucarachas: cómo usar sus cáscaras, jugo y ralladura en distintos sectores de la casa.

El truco casero con limón para ahuyentar las cucarachas de la casa sin usar veneno
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Ante la llegada de la primavera, recomiendan usar limón en los hogares para repeler cucarachas sin químicos, gracias al fuerte aroma cítrico que desagrada a estos insectos.
  • El método consiste en colocar rodajas o cáscaras en accesos clave, frotar jugo en superficies o mezclar ralladura con agua para limpiar pisos en cocinas y baños.
  • La técnica ofrece una alternativa preventiva, económica y ecológica para reducir insecticidas en el hogar, aunque advierten que no sustituye el control de plagas profesional.
Resumen generado con IA

Con la llegada de la primavera y el aumento de las temperaturas, las cucarachas pueden comenzar a aparecer con mayor frecuencia en los hogares. Estos insectos suelen buscar alimentos, agua y lugares donde refugiarse, por lo que algunos sectores de la casa pueden convertirse en puntos de ingreso.

El truco casero con cáscaras de limón para aromatizar tu casa: cómo hacerlo

El truco casero con cáscaras de limón para aromatizar tu casa: cómo hacerlo

Aunque existen numerosos productos específicos para combatir las plagas, también hay alternativas caseras que pueden utilizarse como método de prevención. Una de ellas tiene como protagonista al limón, un cítrico cuyo aroma intenso puede ayudar a mantener alejadas a las cucarachas.

Cómo usar limón para repeler las cucarachas

El procedimiento es sencillo. Una de las opciones consiste en cortar un limón en rodajas y colocarlas cerca de posibles puntos de entrada, especialmente en puertas y ventanas.

También se pueden aprovechar las cáscaras frescas de limón y distribuirlas en lugares estratégicos de la vivienda, como la cocina y el baño. Otra alternativa es utilizar jugo de limón para frotar determinadas superficies.

La idea es aprovechar el aroma del cítrico como una barrera para desalentar la presencia de estos insectos.

Una mezcla casera para limpiar y prevenir

El limón también puede incorporarse a la limpieza cotidiana. Para hacerlo, se puede preparar una mezcla de agua y ralladura de limón y utilizarla para limpiar pisos y mesadas.

Además de aportar un aroma fresco, esta preparación permite combinar las tareas de limpieza con una medida de prevención frente a las cucarachas.

Por qué el limón puede ayudar a mantenerlas alejadas

El método se basa en el fuerte aroma de los cítricos, que resulta desagradable para las cucarachas. Al colocar cáscaras, rodajas o utilizar jugo de limón en determinados sectores, se busca generar un olor que las mantenga alejadas.

Sin embargo, este tipo de recurso funciona principalmente como repelente y medida preventiva, por lo que no reemplaza las estrategias de control de plagas cuando existe una infestación.

El uso del limón puede ser una alternativa para quienes prefieren reducir el uso de productos químicos en algunas tareas domésticas. Además, permite incorporar un ingrediente accesible a la rutina de limpieza del hogar.

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