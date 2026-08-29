Tres vehículos chocaron en la ruta 329 y una joven de 21 años sufrió graves heridas

Un siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este sábado sobre la ruta provincial 329 dejó a una joven de 21 años con graves heridas y a otro hombre lesionado. El accidente se produjo a la altura de San Ramón, en Chicligasta, y tuvo como protagonistas a una rastra cañera, una camioneta Renault Oroch y una motocicleta.