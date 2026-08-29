Tres vehículos chocaron en la ruta 329 y una joven de 21 años sufrió graves heridas

Resumen para apurados
- Tres vehículos chocaron este sábado en la ruta provincial 329, en Chicligasta, dejando a una joven de 21 años con heridas graves y a un motociclista lesionado.
- La víctima, Florencia Arrieta, sufrió un traumatismo de cráneo grave y fue derivada al Hospital Padilla tras colisionar una rastra cañera, una camioneta y una moto.
- Las autoridades policiales investigan las causas del choque para determinar responsabilidades, mientras se aguarda la evolución del estado de salud de los heridos.
Un siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este sábado sobre la ruta provincial 329 dejó a una joven de 21 años con graves heridas y a otro hombre lesionado. El accidente se produjo a la altura de San Ramón, en Chicligasta, y tuvo como protagonistas a una rastra cañera, una camioneta Renault Oroch y una motocicleta.
El hecho ocurrió minutos después de las cinco, en la jurisdicción de la Comisaría de Medina. Por el momento, no se establecieron las circunstancias en las que se produjo la colisión entre los tres vehículos.
La joven fue identificada como Florencia Anahí Arrieta, domiciliada en el barrio El Clavillo, de Concepción. Luego del accidente, fue asistida y trasladada por una ambulancia del servicio de emergencias 107 hasta la guardia mayor del Hospital Regional de Concepción.
Según se informó, la joven ingresó con un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave y pérdida de conocimiento. Ante la gravedad de su estado, el personal médico debió intubarla y estabilizarla.
Los profesionales le realizaron una tomografía y, tras evaluar las lesiones, resolvieron que debía recibir atención de mayor complejidad. Por ese motivo, fue derivada al Hospital Padilla.
Otro hombre resultó herido
El accidente también dejó herido al conductor de la motocicleta. De acuerdo con la información disponible hasta el momento, sufrió distintos golpes y fue asistido luego del impacto. Su identidad y mayores detalles sobre su estado de salud todavía no fueron informados.
Mientras tanto, se intenta determinar cómo ocurrió el choque sobre la ruta 329 y cuál fue la participación de cada uno de los vehículos involucrados.