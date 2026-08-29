EspectáculosFamosos

Escándalosa pelea entre Mariano Iúdica y sus vecinos por infringir las normas: "Prepotente e ignorante"

El conductor de Polémica en el bar fue acusado por un grupo vecinal.

Escándalosa pelea entre Mariano Iúdica y sus vecinos por infringir las normas: Prepotente e ignorante
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Vecinos de Vicente López acusaron a Mariano Iúdica de bloquear cocheras y circular en contramano, calificándolo de prepotente tras discutir por el tránsito.
  • El conductor admitió haber estacionado mal por error frente a un garage, aunque justificó manejar en contramano por motivos de seguridad personal y familiar.
  • El conflicto visibiliza los problemas de convivencia en el barrio y suma una nueva controversia pública a la figura del conductor televisivo.
Resumen generado con IA

Mariano Iúdica quedó envuelto en una nueva polémica luego de que una vecina saliera a contar los reclamos que mantiene en Florida, en el partido de Vicente López, lugar donde vive.

La información llegó por parte de Pochi de Gossipeame, quien habló con Miriam, que le contó que el conductor no forma parte del grupo vecinal de Whatsapp, dónde han expresado su disconformidad con él.

“Él puso su auto en la salida de un garage de una casa de sus vecinos, este vecino fue a buscarlo para que su mujer pueda estacionar bien y Iúdica le habría dicho ‘Desde ahora, te voy a molestar todos los días’”, comenzó relatando la panelista en Puro Show (El Trece).

Además, aseguró que lo calificaron como “prepotente, ignorante y poco respetuoso” y reveló que ingresa a su domicilio en contramano.

¿Qué dijo Mariano Iúdica sobre las acusaciones de sus vecinos?

Luego de leer las acusaciones de sus vecinos, el ciclo se contactó con el conductor de Polémica en el bar para que de su versión de los hechos.

Entonces, admitió que había dejado mal estacionado su auto: “Paré en la verdulería y no me di cuenta que era una cochera porque el portón estaba pintado de azul. Me recontra putearon y tienen razón”.

Además, blanqueó que el ingreso a contramano lo hace porque siente que es más seguro: “Hace 23 años que estoy en el barrio, mis hijos crecieron acá y siempre colaboré con la seguridad y el bienestar de la cuadra”.

Finalmente, aseguró que no forma parte del grupo por decisión propia y que sí lo hace de uno que integra a los vecinos de su cuadra.

Temas Mariano Iúdica
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Elena Roger y Mariano Torre: cómo es su relación abierta y por qué eligieron vivir el amor de otra manera

Elena Roger y Mariano Torre: cómo es su relación abierta y por qué eligieron vivir el amor de otra manera

Ángel de Brito reveló qué pasó entre Lali Espósito y Mariano Martínez después de su separación

Ángel de Brito reveló qué pasó entre Lali Espósito y Mariano Martínez después de su separación

Lo más popular
Crimen en Tucumán: interceptaron a un policía para robarle la moto y lo mataron de un disparo
1

Crimen en Tucumán: interceptaron a un policía para robarle la moto y lo mataron de un disparo

Un financista tucumano quedó en el centro de un escándalo político con Keiko Fujimori en Perú
2

Un financista tucumano quedó en el centro de un escándalo político con Keiko Fujimori en Perú

Milei lanzó insultos y críticas ante alumnos secundarios
3

Milei lanzó insultos y críticas ante alumnos secundarios

¿Qué está haciendo Manzur?
4

¿Qué está haciendo Manzur?

Sanatorio Modelo: 80 años poniendo a la persona en el centro
5

Sanatorio Modelo: 80 años poniendo a la persona en el centro

Ranking notas premium
¿Qué está haciendo Manzur?
1

¿Qué está haciendo Manzur?

Fue el segundo Puma tucumano, lo apodaron “Leyenda” en Tucumán Rugby y casi no guarda sus logros: la historia de Jorge Posse
2

Fue el segundo Puma tucumano, lo apodaron “Leyenda” en Tucumán Rugby y casi no guarda sus logros: la historia de Jorge Posse

Preguntas y respuestas: ¿cómo es el plan de créditos hipotecarios?
3

Preguntas y respuestas: ¿cómo es el plan de créditos hipotecarios?

Filicidios en Tucumán: el peso de la ruralidad en las tragedias familiares
4

Filicidios en Tucumán: el peso de la ruralidad en las tragedias familiares

Litigio en la Municipalidad: No somos meros directores, afirmó una jueza de Faltas
5

Litigio en la Municipalidad: "No somos meros directores", afirmó una jueza de Faltas

Más Noticias
Amazon Prime Video estrenó Barreda: quiénes eran las cuatro mujeres a las que mató el odontólogo

Amazon Prime Video estrenó "Barreda": quiénes eran las cuatro mujeres a las que mató el odontólogo

Crimen en Tucumán: interceptaron a un policía para robarle la moto y lo mataron de un disparo

Crimen en Tucumán: interceptaron a un policía para robarle la moto y lo mataron de un disparo

Ángel de Brito reveló qué pasó entre Lali Espósito y Mariano Martínez después de su separación

Ángel de Brito reveló qué pasó entre Lali Espósito y Mariano Martínez después de su separación

Palito Ortega vuelve a ser ese “Muchacho que vas cantando”

Palito Ortega vuelve a ser ese “Muchacho que vas cantando”

Bajan las temperaturas en Tucumán: cómo estará el tiempo este fin de semana

Bajan las temperaturas en Tucumán: cómo estará el tiempo este fin de semana

Un financista tucumano quedó en el centro de un escándalo político con Keiko Fujimori en Perú

Un financista tucumano quedó en el centro de un escándalo político con Keiko Fujimori en Perú

Milei lanzó insultos y críticas ante alumnos secundarios

Milei lanzó insultos y críticas ante alumnos secundarios

¿Qué está haciendo Manzur?

¿Qué está haciendo Manzur?

Comentarios