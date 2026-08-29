Detienen a un conductor que huyó tras protagonizar un choque en Banda del Río Salí

Resumen para apurados
- Vigías detuvieron este jueves en Banda del Río Salí a un automovilista que huyó tras chocar y lesionar a un motociclista en Ex Ruta 9 y Martín Fierro.
- El Centro de Monitoreo Urbano rastreó el recorrido del auto en tiempo real mediante cámaras de seguridad hasta localizarlo estacionado en Lastenia.
- El conductor y el vehículo quedaron a disposición de la Justicia, destacando la utilidad del sistema de videovigilancia municipal para resolver delitos viales.
Un operativo coordinado entre el Centro de Monitoreo Urbano y los Vigías Municipales de Banda del Río Salí permitió localizar y aprehender al conductor de un automóvil que, según la información oficial, se había dado a la fuga luego de protagonizar un violento choque con una motocicleta.
El siniestro ocurrió el jueves, alrededor de las 13.20, en la intersección de Ex Ruta 9 y Martín Fierro, y fue registrado por las cámaras de seguridad municipales.
De acuerdo con el reporte del área, la motocicleta circulaba en sentido sur-norte cuando fue impactada por un automóvil que habría realizado una maniobra intempestiva para ingresar a Martín Fierro.
Como consecuencia de la colisión, el motociclista cayó sobre el pavimento y sufrió politraumatismos de consideración. La víctima recibió asistencia médica en el lugar.
El automovilista, en cambio, continuó su marcha después del impacto y se alejó por Martín Fierro, lo que motivó el inicio de un operativo para intentar localizarlo.
Un seguimiento en tiempo real
A partir de las imágenes registradas, el personal del área de Visualización y Monitoreo comenzó a reconstruir el recorrido del vehículo mediante las distintas cámaras distribuidas en la ciudad.
El seguimiento permitió observar al automóvil mientras se desplazaba hacia el sur por avenida Santo Cristo. Los operadores continuaron rastreándolo hasta que, minutos después, lograron localizar un vehículo con las características buscadas estacionado frente a un domicilio de Lastenia, en inmediaciones.
Con esa información, se dio intervención a los vigías, que se trasladaron hasta el sector y procedieron a interceptar el vehículo y aprehender a su conductor.
El operativo constituye una de las intervenciones en las que el sistema municipal de videovigilancia es utilizado no sólo para advertir una situación en el momento en que ocurre, sino también para realizar un seguimiento posterior y aportar información al personal desplegado en territorio.
Tras la intervención, el conductor fue trasladado junto con el automóvil involucrado a la Comisaría de Banda del Río Salí, donde quedaron a disposición de la Justicia para la realización de las actuaciones correspondientes.