Buscarán sacar pasaje al “Batalla” en un clásico de gran nivel

Resumen para apurados
- Este domingo, diez caballos disputarán el clásico "Rumbo al Batalla" en el hipódromo de Tucumán como antesala del Gran Premio del 24 de septiembre.
- Ecográfico Rim llega como favorito tras ganar en Santiago del Estero, mientras que Cecil Smith y Puro Poder Real debutarán tras competir en Buenos Aires.
- La jornada de diez carreras y tres pruebas jerárquicas comenzará a definir a los principales aspirantes para la cita máxima del turf tucumano.
El gran objetivo del turf tucumano comienza a asomar en el horizonte y este domingo tendrá su primer capítulo importante. El hipódromo local será escenario de una jornada de 10 competencias, con tres pruebas jerárquicas que concentrarán la atención de los aficionados. Entre ellas sobresale el clásico “Rumbo al Batalla”, una carrera de 2.000 metros que reunirá a 10 ejemplares y que aparece como una primera escala de relevancia en el camino hacia el Gran Premio “Batalla de Tucumán”, previsto para el 24 de septiembre.
La competencia central se largará a las 18.40 y tendrá un condimento especial: además de definir al ganador, servirá para comenzar a establecer qué caballos llegan con mejores argumentos a la gran cita del mes próximo. Por eso, cada metro recorrido tendrá un valor especial y los protagonistas buscarán mostrar sus credenciales ante una pista que promete recibir a una importante cantidad de público.
Uno de los nombres que aparece con mayor fuerza entre los anotados es el de Ecográfico Rim, representante del stud santiagueño “Los 4 de Córdoba”. El hijo de Remote viene de apabullar a sus rivales en el hipódromo de Santiago del Estero y, por antecedentes, se perfila como uno de los principales candidatos.
Su última presentación fue el 26 de julio, cuando se quedó con el clásico “Madre de Ciudades” después de imponerse por nada menos que nueve cuerpos sobre Rumor De Fuego. En aquella oportunidad empleó 1’41” 3/5 para completar los 1.600 metros. La amplitud de su victoria y la autoridad exhibida en ese compromiso lo convierten en uno de los ejemplares a seguir con mayor atención.
Exigentes rivales
Pero no tendrá el camino despejado. Stavros Dream aparece como uno de sus principales rivales. El pupilo de Luis Brito, que será conducido por Lucas Medina, viene mostrando una evolución que invita al optimismo y ya demostró que está en condiciones de medirse con ejemplares de primer nivel regional.
También el 26 de julio, en el clásico “Aniversario de la Caja Popular de Ahorros”, terminó cuarto, a ocho cuerpos de Dr. Legasov. Más allá del resultado, aquella actuación le permitió dejar una buena imagen y ratificar que posee argumentos suficientes para convertirse en protagonista de una carrera que se presenta abierta y exigente.
El clásico “Rumbo al Batalla” tendrá, además, dos estrenos que despiertan expectativa. Cecil Smith y Puro Poder Real harán su primera presentación en la pista tucumana, luego de ser adquiridos en Buenos Aires por propietarios locales que ya tienen puesta la mirada en el “Batalla de Tucumán”.
Foráneos
Cecil Smith, que defiende los colores del stud “Los Robertos”, llegará con el respaldo de dos triunfos consecutivos en Palermo. El 20 de junio derrotó por cinco cuerpos a Hi Spock, en 1’25” 4/5 para los 1.400 metros. Luego, el 13 de julio, volvió a festejar al superar por medio cuerpo a Furioso Amazon, en un registro de 1’38” 2/5 para la milla.
Puro Poder Real, por su parte, viene de competir en La Plata. El 11 de junio, el pensionista de la caballeriza “Los Salteños”, que será conducido por Pablo Javier Alarcón, venció por dos cuerpos a Excelsum Hit, en 1’39” 2/5 para los 1.600 metros. Más tarde, el 30 de junio, finalizó octavo, a 10 1/2 cuerpos de Gritalo Carlitos, empleando 1’30” 2/5 para las 15 cuadras. Sus antecedentes son diferentes, pero ambos llegan con la misión de mostrar por qué sus propietarios decidieron apostar por ellos pensando en la gran carrera del próximo mes.
Potrillos en acción
La jornada tendrá otro punto fuerte a las 18, cuando se dispute el clásico “General José de San Martín”. La prueba, reservada para potrillos sobre 1.400 metros, contará con siete participantes y tendrá como principal referencia a Saint Nich.
El pupilo del stud “Biyula” atraviesa un gran momento y buscará prolongar una racha que comenzó el 28 de junio, cuando venció por un cuerpo y medio al santiagueño Get Closer, en 1’20” 2/5 para los 1.300 metros. Un mes después, el 26 de julio, volvió a imponerse, esta vez sobre Nío Nío, al que derrotó por medio largo con un notable registro de 1’17” 3/5 para la misma distancia.
El nieto materno de Manipulator intentará mantenerse en lo más alto del ranking de los tres años, aunque tendrá que ratificar su condición ante rivales de cuidado. Áspero, Nío Nío y Get Closer aparecen entre los principales nombres que buscarán cortar su racha y darle otro rumbo a la competencia.
Como si fuera poco, la programación ofrecerá una tercera prueba jerárquica. El especial “Alberto Jordan Palacio”, sobre 1.400 metros y reservado para los mediofondistas, tendrá en la gatera a ejemplares de la talla de Golden Warrior, Step To Glory, Giro Latino y Grooving.
Así, con tres pruebas jerárquicas y diez competencias en total, el hipódromo tucumano comenzará a vivir el clima del gran acontecimiento. El “Batalla” todavía está a casi un mes, pero algunos de sus protagonistas ya empiezan a mostrar sus cartas.