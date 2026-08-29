Buscarán sacar pasaje al “Batalla” en un clásico de gran nivel

Puro Poder Real, por su parte, viene de competir en La Plata. El 11 de junio, el pensionista de la caballeriza “Los Salteños”, que será conducido por Pablo Javier Alarcón, venció por dos cuerpos a Excelsum Hit, en 1’39” 2/5 para los 1.600 metros. Más tarde, el 30 de junio, finalizó octavo, a 10 1/2 cuerpos de Gritalo Carlitos, empleando 1’30” 2/5 para las 15 cuadras. Sus antecedentes son diferentes, pero ambos llegan con la misión de mostrar por qué sus propietarios decidieron apostar por ellos pensando en la gran carrera del próximo mes.