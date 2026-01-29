El consulado de Ecuador, bajo ataque del ICE

La semana pasada, la imagen de un niño ecuatoriano de 5 años escoltado por un agente de ICE que lo sujetaba por su mochila de Spiderman le dio la vuelta al mundo y atizó las protestas. La cancillería ecuatoriana indicó que el menor y su padre están en un Centro de Procesamiento de Inmigración en Texas, a la espera de una audiencia judicial para resolver su pedido de asilo en curso.