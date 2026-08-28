Créditos hipotecarios: un funcionario de Kicillof minimizó el programa anunciado por Caputo

“El programa que anunciaron es de $2 billones, que equivalen a U$S1300 millones. Si se toma como referencia un préstamo hipotecario promedio de US$100.000, alcanza para unos 13.000 créditos. El impacto es menor y no es relevante”, sostuvo el director de la entidad bancaria bonaerense este viernes a radio La Red, consignó TN.