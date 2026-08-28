Créditos hipotecarios: un funcionario de Kicillof minimizó el programa anunciado por Caputo
Alejandro Formento cuestionó el alcance de la iniciativa que busca movilizar $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. De todos modos, confirmó que el Banco Provincia participará del esquema.
Resumen para apurados
- Alejandro Formento, director del Banco Provincia, minimizó este viernes el plan hipotecario de Caputo al considerar que su monto solo alcanzará para unas 13.000 viviendas.
- El plan nacional prevé movilizar $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses para que las entidades bancarias otorguen créditos a largo plazo.
- Pese a cuestionar el alcance y la falta de precisiones, el funcionario bonaerense confirmó que el Banco Provincia participará del esquema y licitará fondos oficiales.
El director del Banco Provincia de Buenos Aires, Alejandro Formento, minimizó el alcance del programa de créditos hipotecarios anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo.
“El impacto es menor y no es relevante”, aseguró el funcionario de Axel Kicillof, quien sostuvo que todavía faltan precisiones sobre la forma en que se pondrá en marcha la iniciativa.
El Gobierno busca que los bancos puedan acceder a financiamiento de largo plazo para ampliar el monto de los créditos destinados a quienes buscan comprar o construir su primera casa. Sin embargo, Formento consideró que aún no están claros algunos aspectos centrales del programa.
“Todavía faltan detalles para poder analizar la medida. No está muy claro como se va a implementar”, señaló.
Cuántos créditos hipotecarios podría financiar el programa
Formento puso el foco en el monto destinado al programa y lo comparó con el valor promedio de los préstamos hipotecarios.
“El programa que anunciaron es de $2 billones, que equivalen a U$S1300 millones. Si se toma como referencia un préstamo hipotecario promedio de US$100.000, alcanza para unos 13.000 créditos. El impacto es menor y no es relevante”, sostuvo el director de la entidad bancaria bonaerense este viernes a radio La Red, consignó TN.
De todos modos, el funcionario destacó la iniciativa como una herramienta de financiamiento de largo plazo y consideró que puede representar una política positiva para el mercado hipotecario.
“Aunque admitió que se trata de “una buena política pública”. “Es correcto establecer un sistema de fondos a largo plazo que permita calzar los plazos, una herramienta que por ahora el mercado no termina de ofrecer”., deslizó.
En otro tramo de la entrevista, Formento comentó que el Banco Provincia ofrece actualmente una línea hipotecaria tradicional a tasa fija, por fuera del esquema UVA.
Consultado sobre si la entidad bonaerense participará del programa anunciado por Caputo, el director del Bapro confirmó que el banco se sumará a la iniciativa.
“Vamos a participar. Si se da la situación, vamos a licitar los fondos que están proponiendo del FGS y vamos a ofrecer préstamos”, afirmó.
De esta manera, el Banco Provincia se incorporará al esquema mediante el cual el Gobierno busca canalizar recursos de largo plazo hacia el mercado de créditos hipotecarios.