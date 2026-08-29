Palito Ortega vuelve a ser ese “Muchacho que vas cantando”

Ramón Palito Ortega ya estaba consagrado en 1970 cuando lanzó un tema que resume su filosofía de vida, y que recupera como título del show que presentará esta noche, desde las 21 en el teatro Mercedes Sosa (San Martín 479), con localidades agotadas. Ese lleno completo viene repitiéndose en cada función en cualquier punto del país, lo que indica la vigencia de un artista popular que, con 85 años, ha vivido muchas vidas distintas.
“Muchacho que vas cantando/ con tu guitarra por la ciudad,/ cantale a las cosas buenas,/ todo lo malo déjalo atrás”, comienza la canción, cuya primeras cuatro palabras identifican el nuevo espectáculo, un repaso por los grandes clásicos de una carrera que comenzó en 1962, en la Capital Federal y muy lejos de su Lules natal. “La gente tiene sus penas,/ por qué otra pena/ les vas a dar./ Cantale a los enamorados,/ cantá canciones que hablen/ de amor y a cada niño que/ encuentres también cantale/ una canción./(...) Arranca de tu guitarra/ una esperanza, una ilusión”, dice la letra, en una síntesis de su pensamiento sobre la propuesta artística.
Con Pergolini
A principios de semana, el cantante, compositor, actor, director de cine, exgobernador tucumano y exsenador nacional fue entrevistado por Mario Pergolini en su programa “Otro día perdido” (Canal 13), donde evocó sus inicios como Nery Nelson y Tony Varano antes de tomar el nombre que lo acompaña por siempre. Previamente, trabajó en el campo, fue lustrabotas, vendió diarios, reparó bicicletas y tuvo a su cargo la limpieza de sepulturas en un cementerio, tareas que cumplía cantando. “De vez en cuando venía el encargado del cementerio a callarme porque yo cantaba. Lo hacía todo el tiempo”, confesó. Cuando en la década del 50 dejó la provincia con apenas 14 años, lo hizo motivado por encontrar un lugar en el universo musical. Detrás dejó su familia pobre: quedaron su padre (separado de su madre, ausente por años de su vida), sus cuatro hermanos y dos hermanas. Lejos encontró el futuro (y el presente) deseado y a su amor por siempre, Evangelina Salazar. Su recorrido vital atravesó las diferentes etapas de un país caracterizado por los claroscuros, con momentos de esplendor y sus caídas; su radicación en Estados Unidos tras su fracaso empresario y su regreso para experimentar con la política antes de reencontrarse con el arte.
Hoy regresa una vez más a Tucumán, en un nuevo recital en una eterna despedida de los escenarios, que nadie quiere que se termine para que se sigan cantando a las cosas buenas.