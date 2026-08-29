Palito Ortega vuelve a ser ese “Muchacho que vas cantando”

Con Pergolini

A principios de semana, el cantante, compositor, actor, director de cine, exgobernador tucumano y exsenador nacional fue entrevistado por Mario Pergolini en su programa “Otro día perdido” (Canal 13), donde evocó sus inicios como Nery Nelson y Tony Varano antes de tomar el nombre que lo acompaña por siempre. Previamente, trabajó en el campo, fue lustrabotas, vendió diarios, reparó bicicletas y tuvo a su cargo la limpieza de sepulturas en un cementerio, tareas que cumplía cantando. “De vez en cuando venía el encargado del cementerio a callarme porque yo cantaba. Lo hacía todo el tiempo”, confesó. Cuando en la década del 50 dejó la provincia con apenas 14 años, lo hizo motivado por encontrar un lugar en el universo musical. Detrás dejó su familia pobre: quedaron su padre (separado de su madre, ausente por años de su vida), sus cuatro hermanos y dos hermanas. Lejos encontró el futuro (y el presente) deseado y a su amor por siempre, Evangelina Salazar. Su recorrido vital atravesó las diferentes etapas de un país caracterizado por los claroscuros, con momentos de esplendor y sus caídas; su radicación en Estados Unidos tras su fracaso empresario y su regreso para experimentar con la política antes de reencontrarse con el arte.