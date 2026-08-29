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Inscripción abierta para exportadores de granos

Las empresas deberán cumplir con los requisitos establecidos para exportar granos al mercado de China.

Inscripción abierta para exportadores de granos
Hace 5 Hs

En el marco del calendario anual de actualización de registro y de los acuerdos bilaterales que establecen los requisitos para la exportación de granos a la República Popular China, quienes deseen exportar a este destino deben completar su inscripción en el Sistema de Autogestión de Solicitudes de Exportación del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agrolimentaria.

Desde el 24 de agosto y hasta el 6 de septiembre, inclusive, deberán inscribirse de manera obligatoria en el Registro de Importadores y Exportadores de la Dirección General de Aduanas (DGA), de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), las firmas exportadoras que nunca lo hicieron y las que ya se inscribieron previamente, pero que deban realizar una modificación de datos (razón social o domicilio) o agregar un producto. Finalizado el plazo estipulado, la recepción de solicitudes posteriores a la fecha quedarán en estado “Pendiente” hasta la próxima convocatoria.

Los interesados deben hacerlo desde la página de la ARCA al servicio del Registro de exportadores-importadores. Una vez allí, ingresando en el Sistema de Autogestión de solicitudes de exportación, seleccionar cargar solicitud de exportación granarios. Luego, en “Solicitud de inscripción para”, seleccionar “China”. Se debe marcar de manera precisa el tipo de trámite a realizar entre las opciones que da el Sistema.

Además, es necesario ingresar el número de CUIT de la empresa exportadora y completar los datos de contacto que solicita el Sistema. A continuación, seleccionar el/los productos a exportar. Una vez finalizados los pasos anteriores, dar conformidad al Anexo III y luego descargar el Anexo II para enviarlos por correo electrónico según se detalla a continuación:

•Anexo II. En cada convocatoria, se deberá actualizar el listado de posibles proveedores de granos (acopios). A su vez, el presente Anexo deberá ser confirmado por todos los exportadores de granos a China. El mismo deberá enviarse a la Dirección de Información Estratégica Fitosanitaria (DIEF), a los siguientes contactos: Guadalupe Montes (gmontes@senasa.gob.ar) y Matias Sesin (msesin@senasa.gob.ar).

•Anexo II - Listado de proveedores posibles para embarques con destino a China.

•Anexo III. Compromiso de los proveedores y exportadores. Requisitos de la muestra y mantenimiento por 120 días. Aceptar dicho compromiso en el Sistema de Autogestión.

•Anexo V - Declaración Jurada de zarandeo de cebada con intención de exportación a la República Popular China. Presentar en el Senasa, Puerto local de embarque.

•Anexo VI - Declaración Jurada de zarandeo de trigo con intención de exportación a la República Popular China. Presentar en el Senasa, Puerto local de embarque.

Ante cualquier duda o consulta, comunicarse con la Coordinación de Piensos y Productos Granarios por teléfono al (011) 4121-5175 o por correo electrónico a granarios@senasa.gob.ar.

Todos los exportadores que deseen chequear el estado de su inscripción en el Registro de la Administración General de Aduanas de la República Popular China (GACC, por sus siglas en inglés) pueden ingresar aquí.

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