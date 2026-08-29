Inscripción abierta para exportadores de granos

Desde el 24 de agosto y hasta el 6 de septiembre, inclusive, deberán inscribirse de manera obligatoria en el Registro de Importadores y Exportadores de la Dirección General de Aduanas (DGA), de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), las firmas exportadoras que nunca lo hicieron y las que ya se inscribieron previamente, pero que deban realizar una modificación de datos (razón social o domicilio) o agregar un producto. Finalizado el plazo estipulado, la recepción de solicitudes posteriores a la fecha quedarán en estado “Pendiente” hasta la próxima convocatoria.