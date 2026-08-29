El Ipaat fue anfitrión de una mesa de trabajo sobre la transición energética

Participaron representantes del Movimiento, entre ello Agustín Torroba, especialista internacional en biocombustibles del IICA (Costa Rica), y secretario Ejecutivo de la Coalición de Biocombustibles Líquidos (Cpbio); Fernando Schwanke , representante en Argentina del IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura-Costa Rica), Ignacio Polenta, director de Ambiente y Cambio Climático de la Fundación Nueva Generación Argentina, Patrick Adam, director Ejecutivo de la “Cámara de Bioetanol de Maíz” en Argentina; el vicepresidente Ricardo Veliz, los directores Bernabé Alzabé, Juan Carlos Mirande, el gerente Jorge Etchandy, Jorge Soria y Claudia Valoy de las áreas técnicas, todos del Ipaat.