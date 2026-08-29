EconomíaRural

El Ipaat fue anfitrión de una mesa de trabajo sobre la transición energética

Representantes de entidades públicas y privadas se reunieron en Tucumán.

El Ipaat fue anfitrión de una mesa de trabajo sobre la transición energética
Hace 5 Hs

El Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat) fue anfitrión de la primera mesa de trabajo del Movimiento por la Transición Energética de la Movilidad en Argentina.

El encuentro se realizó el 21 de agosto en la ciudad de San Miguel de Tucumán, en las oficinas del Instituto, y contó con la participación de instituciones y representantes del Movimiento.

El propósito de la reunión fue generar un espacio de diálogo y propuestas orientadas a la transición energética aplicada a la movilidad, consolidando la importancia del bioetanol y de las energías limpias en el desarrollo sostenible del país.

Participaron representantes del Movimiento, entre ello Agustín Torroba, especialista internacional en biocombustibles del IICA (Costa Rica), y secretario Ejecutivo de la Coalición de Biocombustibles Líquidos (Cpbio); Fernando Schwanke , representante en Argentina del IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura-Costa Rica), Ignacio Polenta, director de Ambiente y Cambio Climático de la Fundación Nueva Generación Argentina, Patrick Adam, director Ejecutivo de la “Cámara de Bioetanol de Maíz” en Argentina; el vicepresidente Ricardo Veliz, los directores Bernabé Alzabé, Juan Carlos Mirande, el gerente Jorge Etchandy, Jorge Soria y Claudia Valoy de las áreas técnicas, todos del Ipaat.

Durante la reunión, los participantes compartieron perspectivas sobre el rol de los biocombustibles y energía renovables en la movilidad sustentable y el desarrollo productivo regional, destacando la importancia de fortalecer la articulación público-privada para impulsar políticas de transición energética.

Estuvieron presentes representantes del INTA, Marcos Ceconello, de la Eeaoc, Hernán Salas y Marcelo Ruiz, y del INTI, Martin Rearte.

Este espacio de trabajo permitió avanzar en la coordinación de proyectos y lineamientos que se presentaron en la Cumbre de Bioetanol, donde se abordaron temas clave, como el marco regulatorio, la sostenibilidad y las oportunidades de inversión en energías limpias.

Esta mesa de trabajo se dio en el marco de la segunda edición de la Cumbre de Bioetanol, realizada el 22 de agosto en la provincia de Tucumán, donde se reunieron referentes internacionales y regionales con el objetivo de impulsar políticas públicas, promover la innovación y fortalecer la movilidad sostenible.

El Movimiento por la Transición Energética de la Movilidad es un espacio técnico, multisectorial y de articulación público–privado, orientado a promover una agenda nacional de soluciones para la movilidad de bajas emisiones de CO2 en Argentina.

Los organismos que lo componen son: Bosch, Toyota, Stellantis, Volvo, John Deere, Volkswagen, Porta Hnos, Ds y Proyectos, Ingeniería, Stellantis, Centro Azucarero Argentino, Maizar, Acsoja, Cámara de Bioetanol de Maíz, Carbio, Cámara de Alcoholes de Argentina, Ciara, FNGA, Interis, Sabecort, Cepreb, Casfer, Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados, IICA, Maíz Energía, Ipaat y la Eeaoc.

Temas Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán
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