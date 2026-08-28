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Simón Pfister debutará como titular en Argentina XV ante Paraguay

El tucumano, que apoyó ocho tries en el último Mundial M-20, será el fullback del seleccionado nacional este sábado en el estreno en el Américas Rugby Championship.

Simón Pfister fue una de las revelaciones del Mundial M-20.
Simón Pfister fue una de las revelaciones del Mundial M-20.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Simón Pfister debutará como titular en Argentina XV este sábado ante Paraguay en Talcahuano, Chile, por la apertura del Américas Rugby Championship.
  • El fullback tucumano llega tras ser una de las figuras y el tryman de Los Pumitas en el último Mundial M-20, certamen en el que apoyó ocho conquistas.
  • Este estreno consolida el recambio generacional y la proyección de jóvenes talentos en el seleccionado nacional durante el certamen continental.
Resumen generado con IA

Simón Pfister dará otro paso importante en su carrera. El tucumano debutará en Argentina XV y lo hará como titular este sábado, desde las 14, frente a Paraguay, en el Estadio CAP Acero de Talcahuano, Chile, por la primera fecha del Américas Rugby Championship.

Pfister utilizará la camiseta número 15 y será el fullback del equipo nacional. Su estreno llega después de destacarse con Los Pumitas en el último Mundial M-20, donde terminó como tryman argentino con ocho conquistas y se convirtió en una de las principales armas ofensivas del seleccionado juvenil.

No será el único tucumano entre los 23 elegidos. Thiago Sbrocco comenzará entre los suplentes y llevará la camiseta 20.

La formación de Argentina XV

  • Diego Correa
  • Martín Vaca
  • Enzo Avaca
  • Francisco Sluga
  • Joaquín Domínguez
  • Ignacio Gandini
  • Joaquín Pascual Viale
  • Juan Pedro Bernasconi
  • Alejo Sugasti
  • Ignacio Dogliani (capitán)
  • Franco Rossetto
  • Bautista Estellés
  • Pedro Coll
  • Bautista Lescano
  • Simón Pfister

    • Suplentes

  • Juan Ignacio Greising Revol
  • Nicolás Revol Pitt
  • Bautista Salinas Mallea
  • Rodrigo Fernández Criado
  • Thiago Sbrocco
  • Nicolás Viola
  • Federico Serpa
  • Luciano Avaca

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