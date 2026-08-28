Simón Pfister debutará como titular en Argentina XV ante Paraguay

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Resumen para apurados
- Simón Pfister debutará como titular en Argentina XV este sábado ante Paraguay en Talcahuano, Chile, por la apertura del Américas Rugby Championship.
- El fullback tucumano llega tras ser una de las figuras y el tryman de Los Pumitas en el último Mundial M-20, certamen en el que apoyó ocho conquistas.
- Este estreno consolida el recambio generacional y la proyección de jóvenes talentos en el seleccionado nacional durante el certamen continental.
Simón Pfister dará otro paso importante en su carrera. El tucumano debutará en Argentina XV y lo hará como titular este sábado, desde las 14, frente a Paraguay, en el Estadio CAP Acero de Talcahuano, Chile, por la primera fecha del Américas Rugby Championship.
Pfister utilizará la camiseta número 15 y será el fullback del equipo nacional. Su estreno llega después de destacarse con Los Pumitas en el último Mundial M-20, donde terminó como tryman argentino con ocho conquistas y se convirtió en una de las principales armas ofensivas del seleccionado juvenil.
No será el único tucumano entre los 23 elegidos. Thiago Sbrocco comenzará entre los suplentes y llevará la camiseta 20.
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