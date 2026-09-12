Del vaso reutilizado al cono comestible: la verdadera historia del cucurucho y su origen en 1904

Inicialmente, en la España de los siglos XVI y XVII, se usaba para denominar a las caperuzas o sombreros de cartón en forma de cono que se ponían en la cabeza. Los dos usos más conocidos de este "cucurucho" de cartón o tela era el religioso, el sombrero cónico usado por los penitentes en las procesiones de Semana Santa y el que indicaba vergüenza. La Inquisición o los tribunales imponían a los reos como castigo público de ahí viene la asociación de los sombreros de cono con la torpeza o el castigo escolar. Y colorín, colorado este cuento realista muestra como el cono pasó de la cabeza al mostrador del almacén.