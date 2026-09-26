"Farmear aura": la obsesión por el carisma que viene de los videojuegos y tiene antecedentes en el Renacimiento

La irrupción del “farmeo del aura” generó un tsunami de repercusiones en todo el mundo. ¿Es una moda pasajera? Para nada. Si se mira hacia atrás es una acción que en todas las épocas estuvo presente. Tener carisma y mostrarlo de manera obsesiva es una necesidad humana muy antigua. Lo que pasa en la actualidad es que construir ese personaje que “farmea aura” lleva lo que dura un clip de TikTok de cinco segundos o en una “batalla de aura” rápida en la calle. Un ritmo muy opuesto a lo que pasaba antes que debían pasar años de corte o disciplina militar.