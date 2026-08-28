Falleció el rey Harald V de Noruega a los 89 años: adiós al monarca que modernizó la corona nórdica

Esa cercanía con la realidad de los ciudadanos comunes lo convirtió en una figura unificadora, especialmente en los momentos más oscuros de la historia reciente de Noruega. Tras los atentados con bomba y armas de fuego de 2011 en Oslo y la isla de Utøya, Harald se transformó en la brújula moral del país, haciendo un llamamiento a los noruegos para que se apoyaran mutuamente y no se dejaran dominar por el miedo.