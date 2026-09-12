Asfixia en perros y gatos: cómo aplicar la maniobra de Heimlich y salvar una vida en el camino a la veterinaria

Aunque la fisonomía es totalmente diferente a la humana, la maniobra de Heimlich se puede aplicar en los animales de compañía. Hay que tener en cuenta en los perros grandes que se la debe ejecutar de pie o acostado de lado: Abrazar al perro desde atrás o colocarse tras su lomo si está tumbado. Con una de las manos hay que hacer un puño y colocarlo en la parte blanda del abdomen, justo debajo de la caja torácica; la otra debe rodear el puño. Las compresiones deben ser firmes hacia adentro y levemente hacia arriba (dirección a su cabeza) de 3 a 5 veces consecutivas.