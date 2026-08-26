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Juana Repetto y el desesperante momento con su hijo de seis meses

La actriz compartió una situación que la atormentó con su bebé y le pidió ayuda a sus seguidores.

JUANA REPETTO
JUANA REPETTO
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Juana Repetto compartió en Instagram su frustración por el llanto incesante de su bebé de seis meses durante los viajes en auto y pidió consejos a su comunidad.
  • La actriz relató que probó diversas técnicas sin éxito mientras manejaba, abriendo un debate sobre los desafíos habituales de la maternidad y el traslado infantil.
  • El intercambio consolida el perfil de Repetto en redes sociales, donde combina contenidos de crianza real con el reciente lanzamiento de su línea de gafas de sol.
Resumen generado con IA

Juana Repetto se sinceró una vez más con sus seguidores y decidió compartir un nuevo desafío que está teniendo con su hijo más pequeño Timoteo, que apenas tiene seis meses de edad.

Mediante su cuenta de Instagram, la actriz reflexiona sobre la maternidad, ya sea de los logros o las frustraciones que le puede generar ocupar este rol.

En esta oportunidad, la hija de Reina Reech subió un video donde se notó colapsada: “Ya lo di todo: canto, música, aplausos y él llora y llora así como lo escuchan. Hablemos de los niños que lloran en el auto sea como sea”.

“Llegué a lo de mi mamá. Ya está, se baja del auto y deja de llorar. Pero no saben, estuvo todo el camino. No es que me pongo a hacer historias mientras llora, hago malabares”, siguió relatando sobre la dificultad que se le significa viajar con su bebé en el vehículo.

Luego, aprovechó para reflexionar junto a otras madres y pedir sugerencias con esta situación que la está atormentando:; “Hablemos de esto, de los chicos que lloran en el auto, ¿qué se hace? Le canto, aplaudo y cuando paro llora. Entonces a veces digo es mejor explicarle ‘estoy acá con vos, no te puedo agarrar’. Respirar y hacer silencio hasta que llegas. ¿O qué? ¿Qué se hace? Es terrible”.

El nuevo proyecto de Juana Repetto

Juana Repetto se reinventó y dio un nuevo paso como emprendedora: lanzó una exclusiva cápsula de gafas de sol.

Demostró ser multifacética: es actriz, host digital, lanzó un libro y ofrece "cursos online de bienestar y crianza real". Además, por sobre todas las cosas, es mamá de tres: Toribio, Belisario y Timoteo.

Ahora encaró un nuevo desafío y lo anunció con alegría en su cuenta de Instagram, donde acumula casi dos millones de seguidores.

"Todavía no lo creo. Lanzamos Miradas auténticas, mi línea de gafas en conjunto con una marca que amo. Con diseños pensados especialmente para ustedes, basados en lo que uso y amo hace tantos años, pero sobre todo que me vienen pidiendo en esta comunidad", expresó.

"Por fin después de tanto tiempo puedo contarles que muy pronto van a poder ver y tener algo que yo pensé para ustedes en todas las ópticas del país, y acá se viene la noticia más esperada... algunos modelos también los van a conseguir online", agregó.

Pese a que Juana Repetto intervino en varios modelos de lentes de sol, solo uno se encuentra disponible de manera online hasta el momento. Los otros se pueden adquirir en diferentes ópticas del país.

El modelo Marta, por ejemplo, cuesta $170.000 o $153.000 con transferencia o depósito. Estas gafas tienen armazon metálico, cristal orgánico y prrotección UV400 polarizado. Además incluyen un estuche plegable y un paño de microfibra.

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