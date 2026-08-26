Juana Repetto y el desesperante momento con su hijo de seis meses

Luego, aprovechó para reflexionar junto a otras madres y pedir sugerencias con esta situación que la está atormentando:; “Hablemos de esto, de los chicos que lloran en el auto, ¿qué se hace? Le canto, aplaudo y cuando paro llora. Entonces a veces digo es mejor explicarle ‘estoy acá con vos, no te puedo agarrar’. Respirar y hacer silencio hasta que llegas. ¿O qué? ¿Qué se hace? Es terrible”.