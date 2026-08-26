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Cinthia Fernández denunció una estafa de más de $2 millones y mostró las transferencias: "Me cansé"

Tras seis meses de reclamos y distintas promesas incumplidas, decidió exponer los chats y comprobantes en sus redes sociales.

CINTHIA FERNÁNDEZ. La mediática contó que fue estafada.
CINTHIA FERNÁNDEZ. La mediática contó que fue estafada.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Cinthia Fernández denunció en redes sociales a un proveedor por estafarla en más de dos millones de pesos, al no realizar una obra pactada en su casa hace seis meses.
  • La mediática explicó que confió por trabajos previos y le transfirió el dinero en cuotas, pero el instalador postergó las visitas con reiteradas excusas falsas.
  • Al hacer públicos los chats y transferencias para alertar a sus seguidores, Fernández advirtió que podría recurrir a la vía judicial si no le devuelven el monto.
Resumen generado con IA

Cinthia Fernández utilizó sus redes sociales para realizar una fuerte denuncia contra un proveedor al que acusó de haberla estafado por más de $2 millones. Según relató, le pagó para realizar un trabajo en su casa, pero aseguró que, después de seis meses de reclamos y promesas, el hombre nunca se presentó para completar la instalación.

La mediática compartió a través de sus historias de Instagram capturas de pantalla de los chats que mantuvo con el proveedor y comprobantes de las transferencias que realizó. Según explicó, decidió hacer público el caso luego de darle varias oportunidades para que cumpliera con lo acordado o le devolviera el dinero.

“Hace seis meses pagué a un proveedor para hacer un trabajo y me vienen mintiendo con que la va a venir a instalar. Tengo capturas, chat, depósitos. Un estafador”, escribió en su primera publicación.

Luego, Fernández contó cómo comenzó el vínculo comercial. “Comencé a hablar el 7 de febrero, medir, pagar y encargar un trabajo. Miren lo mitómano que es y el trasero sucio que tiene que pone mensajes temporarios”, expresó, en referencia a la función de WhatsApp que permite que las conversaciones se eliminen automáticamente después de un determinado período.

Según su relato, durante los meses siguientes recibió diferentes promesas respecto de la fecha en la que finalmente se concretaría el trabajo.

“Me sacó más de 2 millones de pesos y jamás vino a hacer el trabajo. Se le pidió devolución y nada. Le di muchas oportunidades para no judicializar esta estafa y nada... Hoy me cansé”, afirmó.

Cinthia Fernández mostró las transferencias

Fernández también publicó uno de los comprobantes de pago y explicó cómo fueron las transferencias que realizó.

“Acá está uno de los pagos. Me mentía, me decía que por favor le transfiera de a 800.000 y 600.000 pesos para venir porque estaba ajustado. Y yo le pagaba”, contó.

La mediática aclaró que anteriormente había contratado otros trabajos con el mismo proveedor y que esa experiencia fue la razón por la que decidió volver a confiar en él.

“Me hizo trabajos en mi casa y por eso accedí a pagar esas sumas que terminaron superando los 2 millones”, explicó.

Sin embargo, aseguró que con el paso del tiempo comenzaron a acumularse las excusas. “En el camino se enfermó, inventó fallecimiento de un familiar... E inclusive tenía que llegar como última oportunidad el día martes”, relató.

Finalmente, Fernández contó que el hombre tampoco se presentó en la fecha que había prometido. “Obvio eso jamás sucedió pero es tan cara dura que dice ‘estoy en camino’. Parece que hay mucho tránsito porque es miércoles y aún no llegó”, ironizó.

La decisión de hacer público el caso

En sus últimas publicaciones, la mediática mostró algunos de los mensajes que recibió y explicó por qué decidió exponer la situación en las redes sociales.

“Ahora que estoy harta y cansada de tanta mentira, pide por favor. Se ve que está preocupado porque siga subiendo las capturas de depósito, fechas que prometió venir, los pedidos de devolución de dinero y sobre todo su nombre”, escribió junto a las conversaciones.

Fernández sostuvo así que, después de seis meses de reclamos, pagos que superaron los $2 millones y reiteradas promesas incumplidas, decidió dejar de esperar una solución y hacer pública su denuncia.

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