Tres museos para conocer en Córdoba

La muestra continúa también en el subsuelo, donde Alejandro Rosemberg exhibe “El oficio de la belleza” compuesta por una selección de 22 óleos. En el Espacio T, Carmen Buteler exhibe la instalación “Atar, entre territorio y lazo” mientras que, en el segundo piso, Pablo Peisino presenta “8 bits o el mundo en llamas”, instalación inspirada en los videojuegos de los años 80.