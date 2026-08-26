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Tres museos para conocer en Córdoba

Además de exposiciones permanentes, acaban de inaugurarse una serie de muestras que estarán disponibles durante varios meses.

Tres museos para conocer en Córdoba
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Tres grandes museos de la ciudad de Córdoba inauguraron nuevas exposiciones trimestrales para renovar la oferta cultural y exhibir obras de destacados artistas argentinos.
  • El Palacio Ferreyra, el Museo Caraffa y el CAC presentan muestras inmersivas, históricas y colectivas que combinan artes plásticas, tecnología y memoria en sus salas.
  • Las propuestas consolidan a Córdoba como un polo cultural clave del país, con tarifas promocionales y acceso gratuito los miércoles para fomentar las visitas del público.
Resumen generado con IA

Córdoba tiene una de las vidas culturales más intensas del país. Tres de los grandes museos están en la Capital, y acaban de inaugurar exposiciones propias que estarán activas durante este trimestre.

Estas instituciones ofrecen además una serie de eventos especiales que convierten a Córdoba en un centro cultural argentino destacado.

El Museo Evita Palacio Ferreyra

Museo Evita. Museo Evita.

Este museo, inaugurado en 2007, exhibe la colección de arte de la provincia. Cuenta con 12 salas de exposición permanente, un auditorio, una sala taller y biblioteca, y un espacio de interpretación.

El palacio está rodeado de jardines que invitan a una caminata alrededor del inmueble. El hall, que le da la bienvenida al visitante, sorprende por la majestuosidad de sus 20 metros de altura donde se encuentra la imponente escalera de mármol.

El museo acaba de inaugurar “Fuerza Natural”, una exposición que reúne siete proyectos de destacados artistas argentinos. La propuesta invita a un recorrido por la memoria, la naturaleza, la tecnología y los vínculos con el entorno.

La muestra ocupa varios pisos del museo e invita a recorrer la exquisita arquitectura del palacio.

En el tercer piso, el artista Carlos Alonso presenta “Círculos del Infierno”, inspirada en el descenso de Dante a los infiernos y propone una profunda reflexión sobre el dolor, la violencia y la memoria histórica argentina.

Fernando Maza exhibe en el subsuelo “La construcción de la pintura”, una serie de obras que invita a descubrir un universo en el que objetos, signos y fragmentos son protagonistas de un paisaje que no busca representar la naturaleza, sino construirla.

La muestra continúa también en el subsuelo, donde Alejandro Rosemberg exhibe “El oficio de la belleza” compuesta por una selección de 22 óleos. En el Espacio T, Carmen Buteler exhibe la instalación “Atar, entre territorio y lazo” mientras que, en el segundo piso, Pablo Peisino presenta “8 bits o el mundo en llamas”, instalación inspirada en los videojuegos de los años 80.

En el parque del museo, Luciano Colman, realiza su intervención “Eco-sistemas de luz. Memoria de bioluminiscencia” donde recrea el brillo de las luciérnagas. Finalmente, el hall alberga “Azul de ultramar”, una muestra cuyo protagonista es una gran vela de galeón suspendida en el aire.

El museo puede visitarse de martes a domingo de 10 a 19 en Av. Hipólito Irigoyen 511.

Museo Emilio Caraffa

Museo Museo

El MEC plantea un diálogo entre la memoria artística local y la producción contemporánea. Recientemente quedaron inauguradas nuevas exposiciones que reflejan la diversidad de lenguajes artísticos y la generación de espacios de encuentro entre el arte y la comunidad.

“Precioso prejuicio” es una propuesta participativa que propone poner en tensión los prejuicios sobre el arte e invita al visitante a cuestionar estereotipos. ”Entre sentidos. Inmersiones en torno al paisaje” es una experiencia inmersiva que recurre a lo táctil, lo sonoro y lo sensorial para ampliar la forma tradicional de recorrer un museo.

“Are you for real” explora la relación entre arte, tecnología e inteligencia artificial abordando los límites entre lo real y lo virtual. Por último, “Bordadoras en el Museo: Archivo afectivo y Territorios sensibles" reúne piezas textiles que recuperan la historia y las experiencias compartidas.

El museo abre de martes a domingo y feriados de 10 a 17:30 y se lo puede visitar en la avenida Poeta Lugones 411, Parque Sarmiento.

Centro de Arte Contemporáneo Centro de Arte Contemporáneo

Centro de Arte Contemporáneo Chateau - Antonio Seguí

El 31 de julio, el museo inauguró “Bestiario: animales reales y fantásticos” que surgió a partir de una convocatoria que reunió cerca de 300 propuestas de las cuales fueron seleccionadas 95.

La muestra propone un recorrido por diferentes formas de representar el universo animal. Bestiario aborda la representación de los animales desde múltiples perspectivas y lenguajes. Dibujos, pinturas, esculturas, objetos, instalaciones, producciones analógicas y digitales, registros audiovisuales, grabados y propuestas gráficas forman parte de un recorrido que reúne distintas aproximaciones, tanto desde lo real como desde lo imaginario.

El museo abre de martes a domingo de 10 a 19 en el Parque del Chateau.

Los tres museos tienen una entrada general (a partir de los 16 años) de $5.000. El ingreso del grupo familiar (hasta seis integrantes) tiene un valor de $15.000 y es posible comprar un ticket para visitar los tres lugares por $10.000. Los miércoles, la entrada es libre y gratuita.



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