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Marcelo Caponio: "Estamos limpiado las redes de Villa Alem"

El barrio presentaba 42 desbordes de líquidos cloacales y 27 fugas de agua potable, que se están resolviendo.

En 48 horas, la SAT arregló la mitad de los desbordes cloacales en Villa Alem
En 48 horas, la SAT arregló la mitad de los desbordes cloacales en Villa Alem
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La SAT inició obras en Villa Alem para reparar 42 desbordes cloacales y 27 fugas de agua, según informó su titular, Marcelo Caponio.
  • El operativo Ciudad Seca incluye el recambio de colectoras y cañerías de asbesto cemento dañadas tras habilitarse un nuevo pozo en la zona.
  • Los trabajos se extenderán al menos dos semanas para normalizar el servicio y eliminar definitivamente los focos de contaminación en el barrio.
Resumen generado con IA

El lunes, la SAT inició  trabajos en Ayacucho, Chacabuco y Buenos Aires  en el marco del operativo "Ciudad Seca", en Villa Alem, para eliminar los desbordes de líquidos cloacales y las fugas de agua potable en el cuadrante comprendido por calle Jujuy – Marina Alfaro – Malabia y Av. Roca.

El barrio presentaba 42 desbordes de líquidos cloacales y 27 fugas de agua potable, que se están resolviendo.

Por los desbordes en Ayacucho, Chacabuco y Buenos Aires (entre Alsina y La Plata) se cambiaron colectoras que presentaban severas obstrucciones, las que dificultaban el escurrimiento normal hacia la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales en San Felipe.

El presidente de la empresa, Marcelo Caponio, explicó que, si bien las tareas están programadas para dos semanas, podrían extenderse para resolver los casos extremos.

“Estamos limpiado las redes de Villa Alem. Esto lleva su tiempo, pero es un trabajo que había que hacer. Nos vamos a tomar el tiempo necesario para resolver la totalidad de los problemas porque cuando trabajamos Gobierno, Municipalidad y empresa los únicos beneficiados son los vecinos”, detalló Caponio.

Villa Alem, además,  tiene fugas de agua potable como consecuencia del funcionamiento del nuevo pozo perforado en Congreso y Alsina. Las cuadrillas no solo están reparando las cañerías; también están cambiando las existente de asbesto cemento con serias obstrucciones que dificultan el funcionamiento del sistema.

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