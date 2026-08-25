Un nombre, dos soluciones: los García pueden ser clave para San Martín en la recta final

Los números generales respaldan su peso histórico en el club, con 106 partidos oficiales, 10 goles y 12 asistencias. No obstante, en el esquema actual de Orfila su rol parece más el de un “suplente de lujo”. Frente a Chacarita, con el equipo necesitado de inventiva tras el desgaste de Carabajal, a “Caco” le alcanzaron un par de intervenciones para asistir a Arfaras en el 2-1 y manejar los tiempos del balón en campo contrario. Su jerarquía individual y su pegada lo convierten en un recurso valioso para abrir cotejos cerrados o destrabar los últimos 20 o 30 minutos de juego.