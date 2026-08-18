Paro universitario en Tucumán: “Estamos hartos de que Milei no cumpla la ley”
Resumen para apurados
- Docentes de la UNT iniciaron un paro semanal en Tucumán en reclamo de recomposición salarial y mayor presupuesto al Gobierno nacional.
- La medida surge por la pérdida del poder adquisitivo, la falta de fondos para insumos y la parálisis institucional por las elecciones de autoridades de la UNT.
- El paro afecta exámenes previos al inicio de clases; las federaciones universitarias evaluarán nuevas protestas si no hay respuestas oficiales.
Docentes de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) llevan adelante una semana de paro en reclamo de una recomposición salarial y de mayores recursos para las universidades públicas, en un escenario marcado además por la falta de definiciones en la conducción de la casa de estudios.
La medida de fuerza se desarrolla mientras todavía transcurre el período de exámenes y antes del inicio pleno del segundo cuatrimestre, previsto para la segunda mitad de agosto. En ese contexto, el gremio docente Adiunt convocó a una concentración frente al Rectorado de la UNT para visibilizar sus reclamos.
“Estamos hartos de que el Gobierno de Milei no cumpla la ley”, sostuvo a LA GACETA Ariel Osatinsky, referente de Adiunt, al cuestionar la situación salarial y presupuestaria de las universidades.
El dirigente aseguró que los docentes universitarios atraviesan una situación económica crítica. Según planteó, un trabajador del sector percibe alrededor de $1 millón, mientras que la línea de pobreza se ubica en torno de $1,5 millones. “¿Quién vive con un millón de pesos?”, preguntó Osatinsky, y vinculó esa pérdida del poder adquisitivo con el crecimiento de la precarización laboral y la pobreza.
Para el referente gremial, el reclamo excede la discusión salarial. “No puede ser que acá solamente aumenten los negociados de Caputo y sus amigos y no los salarios del conjunto de los trabajadores de la Argentina”, cuestionó.
Osatinsky también apuntó contra el financiamiento del sistema científico. Advirtió que, mientras el Gobierno nacional habla de desarrollo y de futuro, el sistema científico recibe recursos que considera insuficientes. “No se puede pensar en el futuro y en un desarrollo si golpean de esa manera al sistema científico”.
Reclamos por el presupuesto y los salarios
Uno de los principales reclamos del sector universitario está vinculado con el presupuesto. Osatinsky sostuvo que el Gobierno nacional debe cumplir con la normativa vigente y reclamó un incremento superior al 50% en el presupuesto universitario.
“Más de 50% de incremento en el presupuesto universitario es una ley, deben cumplir. Salgan de la ilegalidad”, expresó.
A la falta de actualización salarial, agregó otros problemas que afectan el funcionamiento cotidiano de las universidades. Mencionó dificultades para financiar giras de estudio, campamentos y salidas de campo, además de carencias de recursos y equipamiento en talleres, laboratorios y aulas.
También denunció incumplimientos del convenio colectivo de trabajo docente, especialmente en cuestiones relacionadas con la carrera docente, promociones, ascensos y evaluaciones.
A nivel local, Osatinsky señaló además que existen temas que deberían resolverse en la paritaria docente de la UNT, pero que permanecen paralizados ante la falta de autoridades definitivas que puedan convocar a esa instancia.
“Hay un montón de cuestiones que están en el aire, suspendidas. Estamos en la UNT hace varios meses con un montón de cuestiones paralizadas”, sostuvo.
Críticas al proceso de elección del rector
La crisis universitaria tucumana tiene, según Osatinsky, otro capítulo: el proceso de elección de las nuevas autoridades de la UNT. El dirigente calificó de “bochornoso” el proceso electoral y cuestionó especialmente la reforma del Estatuto universitario, cuyo tratamiento comenzó en 2014 y culminó una década después.
“Estuvieron 10 años para reformar el estatuto y no cambiar prácticamente nada”, afirmó. Entre sus principales críticas, señaló que la UNT continúa utilizando un sistema de elección indirecta de autoridades y cuestionó la representación de las escuelas preuniversitarias en los órganos de gobierno.
En medio de la incertidumbre sobre quién conducirá la universidad, Osatinsky también cuestionó el intento de postulación del exrector Sergio Pagani, al considerar que no podía presentarse para un nuevo mandato.
La definición del nuevo rector continúa concentrando la atención de la comunidad universitaria, mientras los distintos sectores buscan alcanzar acuerdos para definir la conducción de la casa de estudios.
La crisis de ASUNT, otro frente de conflicto
El conflicto universitario tendrá además otro capítulo esta semana. Adiunt anunció una protesta frente a la obra social universitaria ASUNT para reclamar por las restricciones en la atención médica y por el financiamiento de la entidad.
Osatinsky aseguró que los afiliados pueden acceder actualmente a un número limitado de consultas médicas y cuestionó el costo que representa la obra social para los trabajadores.
“Estamos aportando, en muchos casos, entre el 10% y el 15% de nuestro sueldo a la obra social”, afirmó, y sostuvo que se trata de un porcentaje elevado en comparación con otras obras sociales.
Según el dirigente, la solución no puede recaer exclusivamente sobre los afiliados y reclamó que el Rectorado destine mayores recursos para sostener el funcionamiento de ASUNT.
La protesta está prevista para el jueves, mientras que el miércoles ADIUNT realizará una mesa panel en el MUNT para abordar otro episodio de fuerte impacto en la historia económica y social de Tucumán: el cierre de los ingenios azucareros entre 1966 y 1968.
Osatinsky vinculó aquella experiencia con la situación actual de los trabajadores tucumanos y destacó el impacto que tuvo el cierre de las fábricas azucareras sobre el empleo y la migración.
“La defensa de la educación pública”
Frente a las críticas que generan las medidas de fuerza por su impacto en el calendario académico, Osatinsky defendió el paro y sostuvo que la protesta busca preservar la universidad pública y gratuita.
“Hay que comprender que es la defensa de la educación pública y gratuita”, afirmó.
El referente de Adiunt sostuvo que el conflicto no se limita a una cuestión gremial, sino que expresa una disputa por el modelo de universidad y de educación que se pretende para el país.
“Nosotros creemos que hay que sostener y defender la educación pública y gratuita, porque es un derecho”, remarcó.
El paro continuará durante esta semana y, según anticipó Osatinsky, las federaciones docentes universitarias volverán a reunirse para definir cómo seguirán las medidas de fuerza.