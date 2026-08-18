Paro universitario en Tucumán: “Estamos hartos de que Milei no cumpla la ley”

El dirigente aseguró que los docentes universitarios atraviesan una situación económica crítica. Según planteó, un trabajador del sector percibe alrededor de $1 millón, mientras que la línea de pobreza se ubica en torno de $1,5 millones. “¿Quién vive con un millón de pesos?”, preguntó Osatinsky, y vinculó esa pérdida del poder adquisitivo con el crecimiento de la precarización laboral y la pobreza.