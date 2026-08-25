Inseguridad en El Señalero: tras el ataque al chofer de la línea 3, los vecinos reclaman más presencia policial

El ataque a puñaladas que sufrió Juan Pablo Brau Carabajal, chofer de la línea 3, volvió a poner en el centro de la escena la inseguridad en El Señalero. A pocos metros del lugar donde ocurrió el episodio, los vecinos aseguran que los robos forman parte de una realidad cotidiana y que el sector ubicado debajo del puente de la autopista de Circunvalación es uno de los puntos que más preocupación genera.