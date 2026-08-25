Seguridad

Video: así fue el brutal ataque al chofer de la línea 3 en Tucumán

El agresor, de 27 años, fue localizado en el barrio 130 Viviendas.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un chofer de la línea 3 fue apuñalado en Tucumán el domingo a la mañana por un pasajero durante un intento de robo; el agresor ya fue detenido.
  • El ataque provocó que el colectivo cayera a un barranco. El chofer sufrió un neumotórax y el asaltante huyó, pero fue identificado gracias a las cámaras.
  • El sospechoso quedó imputado por tentativa de homicidio en ocasión de robo, mientras la fiscalía analiza las filmaciones para definir su situación procesal.
Resumen generado con IA

Las imágenes son estremecedoras. La cámara de seguridad instalada dentro del colectivo de la línea 3 registró el momento en el que un hombre ataca a puñaladas al chofer durante un intento de robo. El hecho ocurrió el domingo, alrededor de las 7.10, cuando la unidad circulaba prácticamente vacía y el conductor, Juan Pablo Brau Carabajal, de 45 años, comenzaba su jornada laboral.

Según la investigación, el sospechoso había subido al colectivo con el argumento de que viajaría apenas una cuadra. Se ubicó en uno de los primeros asientos y, después de recorrer algunos metros, sacó un cuchillo de gran tamaño, similar a los utilizados en carnicerías, y se abalanzó sobre el chofer.

En el video se observa cómo el agresor mira hacia atrás antes de iniciar el ataque, aparentemente para comprobar si había otros pasajeros o testigos. Luego se acerca al conductor y comienza a agredirlo con el arma blanca.

Violento asalto a un chofer de la Línea 3: fue apuñalado y perdió el control del colectivo

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Carabajal intentó resistir el asalto y se produjo un forcejeo en la zona del volante. Durante la pelea recibió varias puñaladas en el hombro derecho. Las heridas hicieron que perdiera el dominio de la unidad, que se desvió de su recorrido y terminó cayendo a un barranco.

El atacante aprovechó ese momento para escapar por una de las ventanillas. No consiguió llevarse las pertenencias del chofer, que en ese momento llevaba únicamente su celular y su billetera.

Herido, Carabajal logró llegar hasta una garita policial ubicada a unos 200 metros del lugar y pidió ayuda. Poco después fue trasladado al Hospital Centro de Salud, donde los médicos constataron que presentaba múltiples lesiones por arma blanca y un neumotórax. Tras ser estabilizado y permanecer bajo observación, fue derivado a un sanatorio privado para continuar con su recuperación.

REGISTRO FÍLMICO. Una cámara de seguridad instalada en el colectivo captó el ataque que sufrió la víctima. REGISTRO FÍLMICO. Una cámara de seguridad instalada en el colectivo captó el ataque que sufrió la víctima.

La investigación y la detención

A partir de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del colectivo y de los testimonios reunidos durante la investigación, la Policía logró identificar al presunto atacante como Cristian Martino, de 27 años.

El sospechoso fue detenido durante un operativo realizado en el barrio 130 Viviendas, en la capital. Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron un cuchillo de gran tamaño que habría sido utilizado durante el ataque.

Aprehendieron al sospechoso de atacar a puñaladas a un chofer de la Línea 3

Aprehendieron al sospechoso de atacar a puñaladas a un chofer de la Línea 3

Martino, según informaron fuentes policiales, registra antecedentes por robos y es hijo de un conocido asaltante condenado por delitos similares. Tras su detención quedó a disposición de la Fiscalía de Robos y Hurtos, a cargo de María del Carmen Reuter.

El expediente fue caratulado provisoriamente como homicidio agravado en grado de tentativa en ocasión de robo. La Justicia analiza ahora las pruebas reunidas para reconstruir con precisión la secuencia del ataque y determinar la responsabilidad del acusado.

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