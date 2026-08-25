Video: así fue el brutal ataque al chofer de la línea 3 en Tucumán

Las imágenes son estremecedoras. La cámara de seguridad instalada dentro del colectivo de la línea 3 registró el momento en el que un hombre ataca a puñaladas al chofer durante un intento de robo. El hecho ocurrió el domingo, alrededor de las 7.10, cuando la unidad circulaba prácticamente vacía y el conductor, Juan Pablo Brau Carabajal, de 45 años, comenzaba su jornada laboral.