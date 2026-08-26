Un tornado arrasó un pueblo de Francia en dos minutos

“Pasó a una velocidad vertiginosa. A las 17, teníamos niños que jugaban en la casa de la juventud, que preparaban la fiesta local y luego, a las 18, el pueblo y la población estaban destrozados”, dijo a periodistas Hervé Giné, alcalde de esta localidad de unos 1.000 habitantes. A primera hora de ayer, 7.250 hogares en el Aude, así como en los departamentos vecinos de Hérault y Pirineos Orientales estaban sin electricidad, informó el operador de red Enedis. “Un tornado de una violencia poco común azotó ayer a última hora de la tarde el Aude, golpeando duramente el pueblo de Pomas”, declaró el ministro del Interior, Laurent Nuñez.