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Un tornado arrasó un pueblo de Francia en dos minutos

Caos en la ciudad, cerca de 300 viviendas afectadas y corte de suministro eléctrico.

El fenómeno ocurrió cerca de las 17.20 sobre el pueblo de Pomas, al sur del Carcasone, donde causó docenas de heridos.
El fenómeno ocurrió cerca de las 17.20 sobre el pueblo de Pomas, al sur del Carcasone, donde causó docenas de heridos.
26 Agosto 2026

POMAS, Francia.- Dos personas se encontraban en estado crítico y miles de hogares estaban sin suministro eléctrico, después de que un “tornado de una violencia poco común” sembrara el caos en el sur de Francia, informaron las autoridades.

El tornado, que atravesó el departamento de Aude el lunes, golpeó con más fuerza al pueblo de Pomas, donde dañó alrededor de 300 viviendas y dejó 39 heridos, dos de ellos graves. Diecisiete personas fueron hospitalizadas.

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“Pasó a una velocidad vertiginosa. A las 17, teníamos niños que jugaban en la casa de la juventud, que preparaban la fiesta local y luego, a las 18, el pueblo y la población estaban destrozados”, dijo a periodistas Hervé Giné, alcalde de esta localidad de unos 1.000 habitantes. A primera hora de ayer, 7.250 hogares en el Aude, así como en los departamentos vecinos de Hérault y Pirineos Orientales estaban sin electricidad, informó el operador de red Enedis. “Un tornado de una violencia poco común azotó ayer a última hora de la tarde el Aude, golpeando duramente el pueblo de Pomas”, declaró el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

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Marie-Hélène Bouissac, subprefecta regional, describió el tornado como “un acontecimiento excepcional y altamente traumático”. Ayer, bajo un cielo despejado, los tejados arrancados por la tormenta ya habían sido cubiertos con lonas plásticas azules y verdes.

Los campos cercanos estaban cubiertos de tumbonas destrozadas, restos de aislamiento de fibra de vidrio y trozos de vallado de alambre arrancados por los fuertes vientos que azotaron el pueblo y sus alrededores. En un control policial, familiares y amigos de los afectados esperaban autorización para entrar en la zona siniestrada, llevando suministros u ofreciendo ayuda.

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José Gomes, vecino del cercano pueblo de Trèbes, contó que la casa de un amigo se había derrumbado: “Estaba dentro, sufrió un traumatismo craneal y se rompió tres o cuatro costillas” y “salió del hospital esta mañana”.

Francia registra cada año decenas de tornados de intensidad variable, según la agencia meteorológica Météo-France.

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