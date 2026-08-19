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Belgrano Cargas: el Gobierno lanzará la licitación para privatizar las vías por 50 años

El llamado se publicará este jueves y las empresas interesadas tendrán tiempo para presentar sus ofertas hasta el 11 de noviembre. La concesión abarcará las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.

Belgrano Cargas: el Gobierno lanzará la licitación para privatizar las vías por 50 años
Belgrano Cargas: el Gobierno lanzará la licitación para privatizar las vías por 50 años ARCHIVO/LAGACETA
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno nacional licita este jueves la concesión por 50 años del Belgrano Cargas en Argentina, buscando privatizar la infraestructura ferroviaria de 16 provincias.
  • El proceso abarca más de 7.500 km en tres líneas, sin subsidios estatales, e incluye opción de compra de material rodante y peajes a operadores mediante la plataforma CONTRAT.AR.
  • Los proyectos podrán acceder a los beneficios del RIGI y prevén inversiones privadas por U$S 755 millones para modernizar pasos internacionales y la red logística del país.
Resumen generado con IA

El Gobierno nacional lanzará este jueves la licitación para concesionar por 50 años las vías y la infraestructura del Belgrano Cargas, en el marco del proceso de privatización del sistema ferroviario. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 11 de noviembre de 2026.

La información fue publicada por Infobae, en una nota que detalla los principales puntos de la convocatoria que será formalizada por el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo.

Qué incluye la concesión del Belgrano Cargas

El llamado contempla la concesión de las vías y los inmuebles ubicados junto a las trazas de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza. Los futuros concesionarios deberán hacerse cargo de la administración de esa infraestructura, además de ejecutar obras de mantenimiento y modernización.

La licitación también incorpora una opción de compra del material rodante correspondiente a cada línea. No se trata de una obligación para los oferentes, sino de una alternativa que podrán ejercer durante el proceso.

El esquema responde, en parte, a los reclamos de empresas que habían manifestado interés en participar de la privatización, pero cuestionaban la división del proceso en distintos componentes.

Cómo será la privatización

El Gobierno diseñó la privatización en diferentes etapas. La primera será la concesión de las obras y de la infraestructura ferroviaria, cuyo llamado se publicará este jueves.

En paralelo, el material rodante podrá ser vendido mediante remate público, aunque también podrá incorporarse como opción dentro de los contratos de concesión. Los talleres ferroviarios tendrán un tratamiento separado.

Todo el procedimiento se realizará mediante la plataforma digital CONTRAT.AR, de acuerdo con el decreto 416, firmado en junio de 2025.

En esa plataforma estarán disponibles el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y los documentos particulares correspondientes a las tres líneas.

Cuándo podrán presentarse las ofertas

La resolución establece un cronograma para el proceso de licitación:

28 de octubre de 2026, a las 10: vence el plazo para realizar consultas sobre la documentación.

11 de noviembre de 2026, a las 9.59: finaliza el período para presentar ofertas.

11 de noviembre de 2026, a las 10: se realizará la apertura de las propuestas mediante un acto público en CONTRAT.AR.

Para analizar las ofertas, el Gobierno conformará una Comisión Evaluadora ad hoc, integrada por tres miembros titulares y tres suplentes.

Qué pasará con el material rodante

Los recursos obtenidos por la venta del material rodante serán administrados mediante un fideicomiso de administración que deberá constituir Belgrano Cargas y Logística S.A.

La nueva resolución dejará sin efecto el esquema establecido anteriormente por la Resolución 1049/2025.

Según los fundamentos de la medida, incorporar la posibilidad de adquirir el material rodante busca ampliar la cantidad de empresas interesadas y generar ofertas más competitivas.

El Belgrano Cargas podrá acceder al RIGI

Otro de los puntos centrales del proceso es el acceso a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El Gobierno amplió recientemente el alcance del régimen para incluir proyectos vinculados con infraestructura ferroviaria. De esta manera, las obras de renovación, sustitución, transformación y desarrollo de infraestructura existente, además de la construcción de nueva infraestructura, podrán acceder a los beneficios previstos.

La medida, sin embargo, excluye determinadas tareas vinculadas con el mantenimiento y la conservación de infraestructura ferroviaria preexistente.

Cuántos kilómetros y provincias abarca la concesión

El proceso comprende unos 7.594 kilómetros operativos correspondientes a las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.

La red atraviesa 16 provincias y conecta con cinco pasos internacionales hacia Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay.

El esquema también establece una diferencia importante respecto de otras concesiones ferroviarias: no contempla el pago de cánones ni subsidios estatales.

Los ingresos de los futuros concesionarios provendrán principalmente del cobro de peajes a los operadores ferroviarios y de la explotación comercial de inmuebles ubicados junto a las vías, entre ellos silos y parques logísticos.

Cuánto prevé invertir el Gobierno

El plan original contemplaba inversiones por unos U$S 755 millones.

De ese total, se habían estimado:

U$S 420 millones para la línea San Martín.

U$S 260 millones para la línea Belgrano.

U$S 75 millones para la línea Urquiza.

Además, se estableció un límite de financiamiento de U$S 435 millones para el conjunto del proyecto.

La convocatoria que se publicará este jueves será uno de los pasos centrales del proceso mediante el cual el Gobierno busca avanzar con la privatización del Belgrano Cargas y transferir a operadores privados la gestión y las inversiones sobre buena parte de su infraestructura.

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