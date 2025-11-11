Secciones
Amazon Bazaar llegó a Argentina: la nueva plataforma con descuentos del 50% que desafía a Shein y Temu

Con Amazon Bazaar, la compañía busca ganar terreno entre los compradores jóvenes que priorizan precio, diseño y variedad. La app ya está disponible en varios países, incluido Argentina, y promete revolucionar el comercio electrónico de bajo costo con la confiabilidad que caracteriza a la marca.

Hace 1 Hs

Amazon amplía su alcance en el comercio electrónico con una apuesta directa al segmento de las compras económicas. La compañía lanzó Amazon Bazaar, una nueva aplicación pensada para ofrecer productos de moda, hogar y tecnología a precios sorprendentemente bajos, con la promesa de competir de igual a igual con Shein y Temu, dos gigantes del sector low-cost que ya conquistaron a los consumidores argentinos.

Una nueva estrategia de Amazon para captar al público joven

El lanzamiento de Amazon Bazaar marca un cambio en la estrategia global del gigante estadounidense. A diferencia de su plataforma tradicional, centrada en la rapidez y variedad de envíos premium, esta nueva app se enfoca en productos económicos, promociones continuas y descuentos masivos, adaptándose a las tendencias de consumo impulsadas por las redes sociales.

En Argentina, Amazon Bazaar ofrece artículos que van desde accesorios de moda hasta utensilios de cocina, con precios que parten desde los $2. Además, los nuevos usuarios reciben un 50% de descuento en su primera compra y la posibilidad de sumar beneficios adicionales por cantidad de productos en el carrito.

Cómo funciona Amazon Bazaar

La aplicación mantiene una estructura simple e intuitiva. Los usuarios pueden navegar entre miles de categorías, revisar reseñas y calificaciones, y aprovechar la política de envíos gratuitos en compras que superen el monto mínimo establecido.

Las entregas, según informó la empresa, suelen concretarse en menos de dos semanas, y las devoluciones pueden gestionarse sin costo dentro de los 15 días posteriores a la recepción.

Seguridad y confianza al estilo Amazon

Uno de los puntos fuertes de Amazon Bazaar es la seguridad de compra. Todos los artículos pasan por controles de calidad y cumplimiento normativo, algo que diferencia a la app de otros competidores del mercado. Además, los usuarios cuentan con la tradicional red de soporte al cliente de Amazon, disponible las 24 horas en seis idiomas, incluido el español.

