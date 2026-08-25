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Últimos días para postularse a una pasantía paga en China: quiénes pueden aplicar

La convocatoria cierra el 28 de agosto y está dirigida a perfiles de Ingeniería Mecánica, Industrial y de Sistemas, además de Economía, Empresa, Gestión y Marketing. La experiencia dura 12 semanas y es remunerada.

PASANTÍA EN CHINA. La convocatoria está dirigida a estudiantes de Ingeniería, Economía y Marketing.
PASANTÍA EN CHINA. La convocatoria está dirigida a estudiantes de Ingeniería, Economía y Marketing. / FREEPIK
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • IAESTE abrió la inscripción hasta el 28 de agosto para que estudiantes universitarios realicen pasantías remuneradas de doce semanas en China durante 2026.
  • La convocatoria abarca áreas de ingeniería, economía y marketing, ofrece 3.000 yuanes mensuales y requiere postularse online verificando perfil y visado.
  • La iniciativa impulsa la inserción global y la formación técnica de jóvenes profesionales en uno de los mercados e industrias más dinámicos del mundo.
Resumen generado con IA

La convocatoria para hacer una pasantía en China entró en sus últimos días de inscripción y ofrece una oportunidad para estudiantes de distintas carreras. La propuesta forma parte del programa Iaeste, dura 12 semanas y recibe postulaciones hasta el 28 de agosto.

La propuesta es presencial y contempla una estadía de 12 semanas, con una remuneración mensual de 3.000 yuanes chinos. Según la publicación oficial del programa, el período previsto para realizarla va del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2026.

Qué carreras pueden postularse para hacer una pasantía en China

La búsqueda está dirigida a estudiantes de áreas bastante amplias. Entre los perfiles admitidos aparecen:

- Ingeniería Mecánica;

- Ingeniería Industrial;

- Ingeniería de Sistemas;

- Economía;

- Empresa;

- Gestión;

- Marketing.

Cuánto dura y cuánto paga

La experiencia es presencial y tiene una duración total de 12 semanas.

El programa informó una remuneración mensual de 3.000 CNY. La publicación no detalla en la ficha pública qué gastos quedan cubiertos además del salario, por lo que quienes quieran postularse deberían revisar ese punto dentro de la plataforma antes de completar la solicitud.

Hasta cuándo hay tiempo

La fecha límite es el viernes 28 de agosto de 2026. Como la pasantía comenzaría el 1 de septiembre, el margen entre el cierre y la fecha prevista de inicio es corto, por lo que conviene revisar cuanto antes la documentación y condiciones específicas.

Cómo postularse a la pasantía

La inscripción se realiza a través de Iaeste, la organización internacional que gestiona intercambios de prácticas profesionales para estudiantes.

Para encontrar la oferta hay que ingresar a iaeste.org/internships y buscar las referencias CN-2026-00023-1 o CN-2026-00023-2, correspondientes a las posiciones abiertas en China.

POSTULACIÓN. Hay tiempo hasta el 28 de agosto para presentar la solicitud a través del programa IAESTE. POSTULACIÓN. Hay tiempo hasta el 28 de agosto para presentar la solicitud a través del programa IAESTE. / CAPTURA DE PANTALLA

La plataforma aclara que la disponibilidad de cada pasantía puede depender del país en el que estudia la persona. Por eso, antes de enviar la candidatura es necesario crear una cuenta, completar el perfil académico y verificar que la oferta aparezca habilitada para el postulante.

Qué revisar antes de enviar la solicitud

Antes de postularse conviene tener actualizado el currículum, la información académica y cualquier documentación que se solicite para verificar la condición de estudiante.

También es importante revisar dentro de la oferta completa los requisitos de idioma, condiciones de alojamiento, cobertura médica, visa y otros gastos asociados al viaje, ya que esos datos no aparecen detallados en la ficha pública resumida.

Toda la información puede consultarse en iaeste.org y en el calendario de Campus Argentina Global, dentro de argentina.gob.ar.

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