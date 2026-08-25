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¿Buscás trabajo? Abrieron un curso gratuito para mejorar el CV y prepararse para entrevistas

La capacitación es virtual, asincrónica y abierta al público general. La inscripción cierra el 7 de septiembre y quienes completen el recorrido podrán descargar un certificado.

BÚSQUEDA LABORAL. El curso gratuito brinda herramientas para mejorar el currículum, buscar oportunidades y prepararse para una entrevista de trabajo.
BÚSQUEDA LABORAL. El curso gratuito brinda herramientas para mejorar el currículum, buscar oportunidades y prepararse para una entrevista de trabajo. / FREEPIK
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno abrió la inscripción hasta el 7 de septiembre a un curso online y gratuito para que los ciudadanos mejoren su CV y preparen entrevistas laborales.
  • La capacitación es asincrónica, dura 16 horas y se cursa mediante Mi Argentina. Incluye planificación del perfil laboral, búsqueda digital y preparación de entrevistas.
  • La iniciativa busca mejorar la inserción laboral de quienes buscan su primer empleo o un cambio de puesto, otorgando una certificación oficial al completar las actividades.
Resumen generado con IA

Buscar trabajo no empieza solamente con enviar currículums, también implica saber cómo presentar la experiencia, dónde buscar oportunidades y qué contar en una entrevista. Un curso gratuito del Gobierno nacional reúne esas herramientas en una capacitación breve que puede hacerse de manera online y al propio ritmo.

La propuesta se llama Diseño de CV y búsqueda de empleo, tiene una carga estimada de 16 horas y se cursará entre el 1 de septiembre y el 12 de octubre. La inscripción ya está abierta y permanecerá disponible hasta el 7 de septiembre.

Quiénes pueden anotarse al curso para buscar trabajo

No hace falta tener una profesión determinada, experiencia laboral previa ni pertenecer a una institución.

La capacitación está dirigida al público general y a cualquier persona interesada en mejorar su búsqueda laboral, por lo que también puede servir para quienes están intentando conseguir su primer empleo o quieren cambiar de trabajo.

Para ingresar solo se necesita contar con una cuenta de Mi Argentina.

BÚSQUEDA LABORAL. El curso gratuito brinda herramientas para mejorar el currículum, buscar oportunidades y prepararse para una entrevista de trabajo. BÚSQUEDA LABORAL. El curso gratuito brinda herramientas para mejorar el currículum, buscar oportunidades y prepararse para una entrevista de trabajo. / CAPTURA DE PANTALLA

Qué enseñan para mejorar el CV

El objetivo es aprender a identificar qué información resulta relevante para un empleador y cómo organizarla dentro del CV. 

Antes de llegar a esa instancia, el programa propone realizar un análisis FODA personal orientado al ámbito laboral para reconocer fortalezas, oportunidades, debilidades y aspectos a mejorar.

El curso está dividido en cuatro ejes: planificación del perfil laboral, diseño de CV, búsqueda de empleo por internet y entrevista laboral.

Cómo buscar oportunidades de empleo por internet

Otra parte de la capacitación se concentra en las herramientas digitales que pueden utilizarse durante una búsqueda.

El contenido incluye redes sociales laborales y bolsas de empleo online, con el objetivo de que los participantes puedan identificar nuevos espacios donde consultar oportunidades y presentar su perfil profesional.

También se trabajan los pasos de una entrevista laboral, desde la preparación previa hasta el momento del encuentro con el empleador.

Cómo inscribirse paso a paso

El trámite es completamente online:

- Primero hay que ingresar a la página de Diseño de CV y búsqueda de empleo en argentina.gob.ar y seleccionar el botón “Inscribirse”.

- El sistema redirige a Mi Argentina. Allí se debe ingresar con CUIL y contraseña. 

- Una vez dentro de la plataforma, hay que seleccionar “Matricularme” para quedar incorporado al curso.

Cómo es la cursada y qué certificado entrega

La modalidad es autoasistida y asincrónica, por lo que no hay que conectarse a una clase en un horario determinado. Cada participante puede organizar las 16 horas de formación dentro del período de cursada.

En cada unidad habrá actividades obligatorias de seguimiento. Para aprobarlas será necesario alcanzar al menos el 60% de respuestas correctas.

Al finalizar el curso y completar la encuesta de satisfacción, se podrá descargar un certificado de participación. Tanto la inscripción como la cursada son gratuitas.

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