El mal momento que vivió Franco Colapinto en Italia: "Una tragedia total"

Resumen para apurados
- El piloto Franco Colapinto sufrió el robo de sus pertenencias y documentos tras ser saqueado su auto mientras cenaba en Milán, Italia, durante sus vacaciones.
- Los ladrones sustrajeron objetos de valor y documentación. Tras viajar a Mónaco, debió manejar 1.200 km de regreso a Italia luego de que hallaran parte de sus papeles.
- El contratiempo alteró el descanso del piloto argentino en Europa, obligándolo a una extensa travesía logística antes de retomar su calendario deportivo en la Fórmula 1.
Franco Colapinto reveló el mal momento que atravesó durante sus vacaciones en Italia. El piloto argentino de Fórmula 1 sufrió un robo mientras cenaba en un restaurante de Milán y, al regresar a su vehículo, descubrió que los delincuentes se habían llevado prácticamente todas sus pertenencias.
“Cuando volví al auto no había nada adentro”, relató Colapinto al recordar el episodio, que ocurrió hace un par de semanas. Entre los elementos sustraídos estaban algunos de sus documentos más importantes. “Todo me robaron. Billetera, pasaportes, toda la ropa. Un desastre, me quedé en bolas”, contó.
Más allá de las complicaciones provocadas por quedarse sin documentación en el exterior, hubo dos objetos que el argentino lamentó especialmente. Se trataba de su mate y un termo relacionado con Lionel Messi, pertenencias por las que tenía un particular cariño.
“El termo de Messi y el mate, que lo amaba. Fue el peor día de mi vida, una tragedia total”, expresó, mezclando el lamento por lo ocurrido con su habitual tono distendido.
ð¨ Franco Colapinto cuenta cÃ³mo fue el robo en MilÃ¡n vÃa ESPN.— 43 â (@ColapintoFiles) August 20, 2026
âTodo me robaron. Billetera, pasaportes, toda la ropa. Un desastre, me quedÃ© en bolas.â pic.twitter.com/E3E6Zy2HH6
La odisea de Colapinto para recuperar sus documentos
El episodio no terminó con la denuncia. Después del robo, Colapinto y sus acompañantes continuaron viaje rumbo a Mónaco, pero cuando llegaron recibieron una llamada desde Italia: parte de la documentación había aparecido.
La noticia los obligó a modificar nuevamente sus planes y regresar para recuperarla. “Tuvimos que volver, 1200 km en un día hice”, explicó el piloto argentino.
Así, lo que debía ser parte de sus vacaciones terminó convirtiéndose en una extensa travesía por las rutas europeas para recuperar sus documentos después del robo sufrido en Milán.