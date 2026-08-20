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El rugby femenino tucumano define a sus campeonas en Bajo Hondo

La gran final organizada por la URT se disputará este sábado desde las 14, con los partidos decisivos de las copas de Oro y Plata. La entrada será libre y gratuita.

Cardenales es uno de los finalistas del equipo de la Copa Oro.
Cardenales es uno de los finalistas del equipo de la Copa Oro.
20 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • La Unión de Rugby de Tucumán define este sábado a las campeonas provinciales en Bajo Hondo, con las finales de Oro y Plata en Mayores.
  • Cardenales y Aguará Guazú disputarán la Copa de Oro, mientras que Alberdi y Corsarios jugarán por la de Plata, en una jornada con entrada libre.
  • El certamen representa una jornada clave para visibilizar y consolidar el crecimiento y desarrollo del rugby femenino en la provincia.
Resumen generado con IA

El rugby femenino tucumano tendrá este sábado 22 de agosto una de sus jornadas más importantes de la temporada. Desde las 14, las instalaciones de Bajo Hondo serán escenario de la gran final organizada por la Unión de Rugby de Tucumán (URT), con la definición de las copas de Oro y Plata de la categoría Mayores.

La atención principal estará puesta en la Copa de Oro, donde Cardenales y Aguará Guazú se enfrentarán por el título. Los dos equipos buscarán cerrar la competencia de la mejor manera y quedarse con el máximo premio de la jornada.

Además, habrá otra definición entre los equipos que disputarán la Copa de Plata. En ese encuentro, Alberdi Rugby Club se medirá con Corsarios Rugby Club.

De esta manera, Bajo Hondo concentrará durante la tarde las dos finales de Mayores y será el punto de encuentro para una disciplina que continúa buscando ganar espacio dentro del rugby provincial.

La jornada comenzará a partir de las 14 y contará con entrada libre, por lo que quienes quieran acercarse podrán presenciar ambas definiciones.

Será, entonces, una tarde exclusivamente destinada al rugby femenino tucumano: Cardenales y Aguará Guazú irán por la Copa de Oro, mientras que Alberdi y Corsarios buscarán quedarse con la Copa de Plata, en el cierre de la competencia organizada por la URT.

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