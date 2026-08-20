Regional del NOA: días y horarios de la segunda fecha

Resumen para apurados
- La segunda fecha del Torneo Regional del NOA "A" de rugby se disputará el 22 y 23 de agosto con cuatro encuentros programados en la región.
- La jornada tendrá tres partidos el sábado y uno el domingo, mientras que el cruce entre Lince y Tucumán Rugby ya fue disputado con anterioridad.
- Los resultados de esta jornada serán determinantes para acomodar las posiciones iniciales y marcar tendencias en el campeonato regional.
El Torneo Regional del NOA “A” continuará este fin de semana con la disputa de su segunda fecha. La actividad se repartirá entre el sábado 22 y el domingo 23 de agosto, con cuatro encuentros dentro de la programación.
El sábado, desde las 15.30, Los Tarcos recibirá a Tucumán Lawn Tennis. Será el primero de los partidos programados para la jornada.
Media hora más tarde, a las 16, Universitario de Salta enfrentará a Jockey Club de Salta, en otro de los cruces de la fecha.
La actividad sabatina continuará desde las 16.30, cuando Universitario RC reciba a Cardenales.
El domingo se completa la fecha
El último encuentro de la programación tendrá lugar el domingo 23 de agosto. Desde las 16, Natación y Gimnasia recibirá a Huirapuca.
Por su parte, el encuentro entre Lince y Tucumán Rugby, correspondiente también a la segunda fecha del Regional del NOA “A”, ya fue disputado.
De esta manera, los horarios de la fecha quedan establecidos de la siguiente manera: Los Tarcos-Lawn Tennis (sábado, 15.30); Universitario de Salta-Jockey Club de Salta (sábado, 16); Universitario-Cardenales (sábado, 16.30); y Natación y Gimnasia-Huirapuca (domingo, 16).