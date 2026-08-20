Atlético Tucumán analiza recibir hinchas de River en el Monumental José Fierro
La dirigencia del “Decano” realizó las consultas de seguridad y recibió el visto bueno para habilitar público visitante el 12 de septiembre. Todavía resta definir el cupo, los precios y qué sector del estadio ocuparían los simpatizantes “millonarios”.
Resumen para apurados
- Atlético Tucumán gestiona recibir hinchas de River el 12 de septiembre en el estadio José Fierro para generar ingresos extra tras recibir el aval de Seguridad.
- La iniciativa repite la experiencia de 2025, cuando el Decano vendió 4.300 localidades a la hinchada visitante en un partido que finalizó con victoria local por 2-0.
- Resta definir el cupo, precios y ubicación de las entradas, lo que consolidaría esta alternativa económica para recibir a clubes de gran convocatoria.
River podría volver a tener hinchas en el Monumental José Fierro. Atlético avanza con las gestiones para permitir la presencia de público visitante en el partido correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura, programado para el 12 de septiembre, y la posibilidad de repetir lo sucedido durante 2025 es concreta.
La dirigencia del “Decano” ya realizó las consultas pertinentes ante el organismo de Seguridad Deportiva de la provincia y recibió el visto bueno para avanzar con la iniciativa. Todavía falta la confirmación oficial definitiva, aunque las posibilidades de que los simpatizantes de River puedan viajar a Tucumán son altas.
La intención tiene también un componente económico. Habilitar un sector visitante permitiría generar un ingreso extraordinario mediante la venta de entradas, una alternativa que otros clubes también comenzaron a utilizar cuando reciben a equipos con una convocatoria importante.
Un antecedente reciente en el José Fierro
La posibilidad no representa una experiencia completamente nueva para Atlético.
En septiembre de 2025, River visitó el Monumental José Fierro con público visitante y alrededor de 4.300 localidades fueron destinadas a sus simpatizantes.
En aquella oportunidad se pusieron a disposición 4.000 entradas populares a $60.000 y otras 300 plateas a $100.000.
La noche terminó siendo especialmente recordada por los hinchas del “Decano”. Atlético se impuso 2-0, con goles de Clever Ferreira y Leandro Díaz, y consiguió una victoria importante ante su gente y con presencia de simpatizantes visitantes. Un año después, la dirigencia analiza repetir la experiencia.
Todavía existen cuestiones importantes por resolver. Atlético no definió cuántas entradas pondrá a disposición de River ni cuál será el precio de las localidades para el encuentro del 12 de septiembre.