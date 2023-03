La hija de Sergio Denis pidió que investiguen la muerte de su papá en Tucumán: “Se paró la causa”

En ese sentido, el letrado lanzo una fuerte acusación frente al funcionario. “El fiscal este tiene otros antecedentes de parar causas, lo que hace es investigar lo investigado”, aseguró. Y completó: “Nosotros estamos seguros de que a Sergio lo mataron. Un accidente es cuando vos no lo podés prever. Y esto era absolutamente previsible. No hicieron nada para que no ocurra y este hombre no investiga nada”.