Banco Macro, presente en Expo Agrosur 2026

Banco Macro participa nuevamente de una nueva edición de Agrosur, la muestra más importante del campo en la región, que se llevará a cabo desde el jueves 20 al sábado 22 de agosto y donde se unen los productores con la tecnología y se presentan las últimas innovaciones.
La exposición tiene lugar en el Predio Marcial Córdoba de Concepción, ubicado en Ernesto Padilla y Camino de la Producción.
Este año, Banco Macro cuenta con un amplio stand, donde oficiales de Macro Agro presentan una propuesta integral única, pensada específicamente para atender todas las necesidades de nuestros clientes.
Pensando en acercar soluciones financieras a toda la cadena de valor del agro, los productores tienen la posibilidad de acceder a Crédito Simple Agro y mejorar su calificación crediticia de forma online.
Se trata de una gestión fácil, que se realiza desde APP Macro y le permite al cliente ampliar su límite de crédito de manera inmediata, ofreciendo financiación para maquinaria e insumos, así como préstamos de largo plazo sin la necesidad de tener que ir a una sucursal.
Además, Macro Agro sigue potenciando Red Agro, el portal de gestión de créditos en el cual las empresas comercializadoras de insumos, consignatarias de hacienda y todas las que participan en la cadena comercial del campo, pueden ofrecer financiación en dólares o pesos a través de Banco Macro y cobrar de contado.
El productor desde App Macro completa la solicitud de préstamo online y paga a su proveedor de forma inmediata, con el plazo que su ciclo productivo necesita. Todo en un proceso 100% online, ágil y simple, optimizando el tiempo del productor y de toda la cadena comercial del agro.
Como novedad y considerando hacer las gestiones más fáciles, los proveedores pueden consultar de manera rápida a través de Red Agro, un listado de clientes a los que quieran acercar la propuesta de financiación con Banco Macro. En pocos minutos RedAgro analiza y califica la base completa de forma automática. Con esta funcionalidad, las empresas optimizan la gestión de cobranzas, pueden armar ofertas comerciales específicas y financiar a sus clientes con el respaldo de Banco Macro.
Con el objetivo de acercar una propuesta integral al productor agrícola, Banco Macro ofrece la posibilidad de que los clientes puedan comercializar sus granos a través de MacroAgro, servicio de corretaje de granos.
En el stand de Banco Macro, los visitantes a la exposición podrán consultar a los oficiales de cuentas especialistas agro todo lo que necesiten para financiar su actividad productiva, con soluciones adecuadas a cada necesidad y ciclo productivo.
Banco Macro es la entidad privada con la mayor red de sucursales del país con presencia en los principales corredores productivos y economías regionales con oficiales especializados al servicio del productor agropecuario.
Pensá en Grande, Pensá en Macro.