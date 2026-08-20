Banco Macro, presente en Expo Agrosur 2026

Como novedad y considerando hacer las gestiones más fáciles, los proveedores pueden consultar de manera rápida a través de Red Agro, un listado de clientes a los que quieran acercar la propuesta de financiación con Banco Macro. En pocos minutos RedAgro analiza y califica la base completa de forma automática. Con esta funcionalidad, las empresas optimizan la gestión de cobranzas, pueden armar ofertas comerciales específicas y financiar a sus clientes con el respaldo de Banco Macro.