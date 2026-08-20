“Farmeando aura desde los 90”: Listorti se sumó a la tendencia con sus pasos noventeros

Se paran enfrentados. Una multitud de gente los rodea. Se miran desafiantes. Hacen gestos sobre sus rostros. Se paran de manos. Se tiran al piso. Se mueven de formas casi incomprensibles. Son las actitudes de los adolescentes que se juntaron en las ciudades a farmear aura durante las últimas semanas, pero muchas de ellas las había hecho ya José María Listorti entre fines de los 90 y principios de los 2000.