“Farmeando aura desde los 90”: Listorti se sumó a la tendencia con sus pasos noventeros

Resumen para apurados
- José María Listorti se volvió viral en Instagram tras sumarse a la tendencia juvenil de "farmear aura", recreando sus clásicos pasos de comedia de los años 90.
- La moda actual consiste en realizar movimientos llamativos para ganar admiración, una actitud que el humorista ya realizaba décadas atrás en la televisión argentina.
- El clip superó los 295.000 "me gusta", evidenciando cómo el humor clásico de la televisión conecta exitosamente con los nuevos códigos y audiencias de las redes.
Durante años el estilo de José María Listorti quedó plasmado en su imagen de humorista. Sus bromas en cámaras ocultas, sus gritos desaforados y sus –entre nerviosos y tensos– pasos de baile se hicieron parte de una identidad propia inconfundible. En 2026, a años del surgimiento de esos movimientos tan característicos, el conductor volvió a ponerlos en práctica y se sumó a la movida de farmear aura.
Se paran enfrentados. Una multitud de gente los rodea. Se miran desafiantes. Hacen gestos sobre sus rostros. Se paran de manos. Se tiran al piso. Se mueven de formas casi incomprensibles. Son las actitudes de los adolescentes que se juntaron en las ciudades a farmear aura durante las últimas semanas, pero muchas de ellas las había hecho ya José María Listorti entre fines de los 90 y principios de los 2000.
Listorti, el maestro de farmear aura
En su cuenta de Instagram, José María Listorti acumula 1.8 millones de seguidores. De ellos, más de 300.000 personas llegaron a ver el video que publicó en las últimas horas. “Farmear aura dijeron?”, escribió debajo del divertido y provocador baile que hizo, rememorando sus viejos pasos humorísticos.
Post Instagram
El paso tipo Travolta, el movimiento del péndulo y el paso del pajarito volvieron a aparecer después de años y, como en los 2000, lograron viralizarse nuevamente. Menos de 24 horas después de publicar su “farmeo”, Listorti recibió más de 295.000 likes y los comentarios explotaron.
Entre las reacciones del video, algunas cuentas verificadas se hicieron presentes. “Aura total”, comentó la influencer Marti Benza. “Transpira aura. Farmacia aura”, se sumó Pedro Alfonso. “Era farmear aura, no crear el aura, viejo aurora boreal”, se divirtió otro usuario, el que más “Me gusta” recibió.
Otros se sumaron reconociendo que Listorte ya farmeaba aura de los 90, aunque nadie lo comprendía. “Literalmente el inventor del concepto” fue otro de los comentarios que más repercusiones tuvo.
Qué es farmear aura
Los jóvenes tucumanos dieron una aproximación al concepto de farmear aura en un móvil de LA GACETA Play. Para unos, se trata de una especie de dinámica o juego para “quedar canchero”. Para otros, farmear aura tiene que ver con hacer algo que genera estilo y produce admiración en los demás.
La palabra “farmear” proviene del inglés “farming”, que significa repetir actividades para conseguir recursos en los videojuegos. El término se traduce literalmente como “agricultura”, por lo que puede relacionarse al trabajo rural repetitivo que se realiza para cultivar y cosechar.