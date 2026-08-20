Viajes grupales: la nueva tendencia que gana lugar entre los tucumanos que buscan algo más que conocer un destino

La propuesta aparece como una alternativa para quienes quieren viajar pero no logran coincidir con amigos o familiares. “Por ahí uno no puede juntar el grupo de amigos, no pueden coincidir porque son más grandes y se juntan uno o dos nada más, o quieren viajar solos. Van solos y ya tienen la experiencia de conocer grupos, se hacen amigos y siguen viajando”, contó.