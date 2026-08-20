Viajes grupales: la nueva tendencia que gana lugar entre los tucumanos que buscan algo más que conocer un destino
Resumen para apurados
- Los viajes grupales organizados crecen en Tucumán impulsados por personas que buscan experiencias compartidas y personalizadas sin someterse a itinerarios rígidos.
- La propuesta incluye coordinadores que brindan asesoramiento para evitar la sobrecarga informativa de internet, abarcando desde eventos deportivos hasta turismo aventura.
- El sector proyecta una continua expansión de esta tendencia al combinar la libertad individual con la logística resuelta y la oportunidad de socializar durante el recorrido.
Los viajes grupales organizados comienzan a ganar terreno entre los tucumanos que quieren recorrer el mundo sin resignar libertad ni experiencias personalizadas. Así lo explicó a LA GACETA Franco Ponce, CEO de Alas Turismo, quien destacó el crecimiento de una modalidad que combina itinerarios planificados, acompañamiento profesional y la posibilidad de compartir el viaje con otras personas.
“Hay una tendencia nueva que viene subiendo bastante en los últimos años y se estima que va a seguir subiendo; y son los viajes grupales ya organizados para que la gente se sume”, señaló. Según explicó, estos recorridos cuentan con coordinadores o tour leaders que acompañan a los pasajeros y aportan recomendaciones durante toda la experiencia.
La propuesta aparece como una alternativa para quienes quieren viajar pero no logran coincidir con amigos o familiares. “Por ahí uno no puede juntar el grupo de amigos, no pueden coincidir porque son más grandes y se juntan uno o dos nada más, o quieren viajar solos. Van solos y ya tienen la experiencia de conocer grupos, se hacen amigos y siguen viajando”, contó.
Una modalidad que también crece en Tucumán
Desde Alas Turismo, la mayor parte de las operaciones continúa vinculada a viajes personalizados, pensados para cada familia o grupo. Sin embargo, Ponce destacó que las propuestas grupales comenzaron a ocupar un espacio cada vez mayor. Entre los ejemplos mencionó las salidas vinculadas a la Fórmula 1, con destinos como San Pablo o Las Vegas. En estos casos, el paquete puede incluir entradas al autódromo, traslados, alojamiento y acompañamiento durante todo el recorrido.
También existen propuestas vinculadas al turismo corporativo y de capacitación. Ponce mencionó experiencias organizadas junto a la Fundación de Tucumán, con grupos que viajan a destinos como Silicon Valley, acompañados por coordinadores.
Otra de las alternativas que se desarrolla desde Tucumán está vinculada al turismo de aventura y las actividades al aire libre. En conjunto con Caminante de Montaña, Alas Turismo organiza salidas grupales hacia destinos como Cancún y Playa del Carmen, con actividades como snorkel, paseos en barco y experiencias para nadar con tortugas.
El coordinador ya no es quien marca el ritmo
Uno de los cambios que Ponce observa en esta modalidad está relacionado con el papel del coordinador. A diferencia del tradicional concepto de los viajes grupales, donde los pasajeros debían cumplir itinerarios rígidos y recorrer muchas ciudades en poco tiempo, la tendencia actual apunta a experiencias más relajadas.
“Cada uno tiene la libertad de poder hacer lo que quiera y hay algunas cosas preestablecidas”, explicó. El tour leader funciona, en ese sentido, como una persona que conoce el destino y puede sugerir actividades, lugares para visitar o momentos especiales, sin imponer un recorrido.
Ponce puso como ejemplo una salida a Cancún en la que se puede recomendar una noche en Coco Bongo, aprovechando los vínculos comerciales de la agencia para conseguir mejores condiciones para el grupo.
La idea es que el acompañamiento sea un valor agregado y no una obligación. “Es una persona idónea que te recomienda cómo podés divertirte, a dónde ir o qué lugar visitar”.
Viajar acompañado en tiempos de exceso de información
Para Ponce, otro de los motivos que explican el crecimiento de esta modalidad es la enorme cantidad de información disponible en internet. Elegir un restaurante, una excursión o un lugar para conocer puede convertirse en una tarea abrumadora entre reseñas, rankings y recomendaciones.
“Hay tanta información que por ahí abruma un poco el buscarlo. Entonces alguien que ya tenga curada un poco la experiencia, conozca, haya vivido y pueda recomendarte algo distinto”, dijo.
La diferencia está, según el empresario, en esos pequeños detalles que difícilmente aparecen en un itinerario automático: dónde mirar el atardecer, qué zona recorrer a determinada hora o qué lugar elegir para comer.
Experiencias pensadas según cada viajero
El crecimiento de los viajes grupales no significa que todos los pasajeros busquen lo mismo. Para Ponce, justamente uno de los desafíos del turismo actual es entender qué quiere experimentar cada persona.
“Cada persona busca algo distinto”, remarcó. Mientras algunos prefieren viajar solos y armar sus propios recorridos, otros encuentran en los grupos una oportunidad para compartir, conocer gente y sentirse acompañados.
Las Vegas aparece como otro ejemplo de esta tendencia. El destino combina espectáculos, casinos, gastronomía, fiestas, naturaleza y eventos deportivos, por lo que una planificación adecuada puede permitir aprovechar distintas propuestas sin convertir el viaje en una carrera contra el reloj.