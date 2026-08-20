Tucumán se prepara para una multitud: cómo será el operativo por el show de Los Fundamentalistas

“Recibimos a los productores de este grupo, Los Fundamentalistas, que todos saben en Argentina y en toda Latinoamérica de qué se trata. Es la relevancia del Indio Solari y no hay duda de que para nosotros es un orgullo que, a través de productores de Tucumán, se haya podido elegir la provincia para que sea la última gira del año”, sostuvo Monteros.