Tucumán se prepara para una multitud: cómo será el operativo por el show de Los Fundamentalistas

Resumen para apurados
- Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado tocarán el 10 de octubre en el Hipódromo de Tucumán ante más de 30.000 personas, en el marco de su última gira del año.
- El Gobierno provincial y los productores coordinan operativos de seguridad y salud para el show, que será el primero del grupo tras la muerte del Indio Solari.
- El evento impulsará fuertemente el turismo, la hotelería y la gastronomía tucumana ante la llegada masiva de espectadores de distintos puntos del país.
Tucumán comienza a prepararse para recibir uno de los espectáculos musicales de mayor convocatoria del año. Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se presentarán el sábado 10 de octubre en el Hipódromo y se espera la llegada de miles de personas desde distintos puntos del país, en una jornada que tendrá además un fuerte impacto en la actividad turística y comercial de la provincia.
La organización del recital fue uno de los temas abordados este jueves en Casa de Gobierno, donde los ministros de Gobierno y Justicia, Regino Amado, y de Interior, Darío Monteros, mantuvieron una reunión con los productores del espectáculo. También participó el presidente del Teatro Mercedes Sosa, Raúl Armisen.
La presentación adquiere una dimensión especial luego del fallecimiento de Carlos Alberto “Indio” Solari, ocurrido el 5 de junio de este año. La banda, fundada en 2004 por Solari, llegará a Tucumán en el marco de su última gira del año y el recital será, según destacó la producción, el primer show del proyecto musical tras la muerte del artista.
Más de 30.000 personas y un fuerte movimiento turístico
Durante el encuentro, los productores informaron que ya se vendieron más de 15.000 entradas y estimaron que esa cifra podría duplicarse en las semanas previas al recital.
“Recibimos a los productores de este grupo, Los Fundamentalistas, que todos saben en Argentina y en toda Latinoamérica de qué se trata. Es la relevancia del Indio Solari y no hay duda de que para nosotros es un orgullo que, a través de productores de Tucumán, se haya podido elegir la provincia para que sea la última gira del año”, sostuvo Monteros.
El ministro remarcó que la llegada del público tendrá repercusiones que irán mucho más allá del predio donde se desarrollará el espectáculo. Hoteles, restaurantes, comercios y distintos servicios se preparan para un movimiento extraordinario durante esos días.
En la misma línea, Amado estimó que el evento podría reunir a más de 30.000 personas. “Estimamos más de 30.000 personas en ese espectáculo y también el impacto que esto va a tener en lo que tiene que ver con la hotelería, la gastronomía, toda la rueda de la economía que se mueve alrededor de tanta gente que nos va a visitar”, señaló.
Según explicó Julio Rasuk, integrante de la productora local que organiza la presentación, alrededor del 50% del público llegará desde otras provincias. El productor aseguró además que la hotelería tucumana ya registra una elevada demanda para esas fechas.
“Esto no es solo el trabajo de la productora, sino que ya es un trabajo de la Provincia y de todos para recibir a toda la gente que va a venir de afuera”, afirmó Rasuk.
Seguridad, salud y Defensa Civil
Ante la magnitud de la convocatoria, el Gobierno provincial anunció que coordinará un operativo conjunto entre distintas áreas. Salud, Defensa Civil, Turismo y otros organismos participarán de la planificación para garantizar el ingreso y egreso del público y el normal desarrollo de la jornada.
“Queremos que el show termine bien, que la gente ingrese bien y se vaya bien, y que la población pueda disfrutar de este movimiento que va a tener Tucumán en esta fecha”, expresó Monteros.
El funcionario indicó que las autoridades ya trabajan sobre los aspectos vinculados con la seguridad, la atención sanitaria y la logística que demandará la llegada de miles de espectadores.
El espectáculo comenzará un día antes
La actividad no se limitará al recital del sábado 10 de octubre. Según explicó Regino Amado, el cronograma comenzará el viernes 9 con la prueba de sonido, una instancia que también puede convertirse en un atractivo para los seguidores de la banda.
“El espectáculo no abarca solo el 10 de octubre, sino que empieza un día antes, con la prueba de sonido, que es prácticamente un show completo donde la gente ya los puede ver, disfrutar, compartir y anticipar lo que va a ser el día central de ese sábado 10”, detalló el ministro.
Tucumán le ganó la pulseada a Salta
La elección de Tucumán como sede fue resultado de una disputa con Salta, que inicialmente aparecía como destino para la presentación. Rasuk destacó el respaldo de las autoridades provinciales para conseguir que el recital finalmente se realizara en el Hipódromo tucumano.
“Esto era una puja que teníamos con Salta, porque ya estaba nombrado que iba a ser allí. Y gracias a la colaboración del gobernador y todas las autoridades de la provincia, hemos logrado que Tucumán sea la sede elegida”, explicó.
Para el productor, además, la llegada de Los Fundamentalistas tiene un componente emocional particular. “La importancia de que el mismo Indio y la banda hayan decidido que sea la primera llegada de un proyecto del Indio Solari a Tucumán tiene un toque emocional”, sostuvo.
La elección del Hipódromo respondió, en tanto, a la necesidad de contar con un espacio capaz de albergar una convocatoria de esta magnitud. Rasuk explicó que todavía quedan entradas disponibles y remarcó que la organización también trabaja sobre lo que ocurrirá fuera del predio, desde los accesos hasta la circulación y la logística.