Creamfields Argentina 2026: cuándo es, quiénes estarán y cómo será la nueva edición del festival
Creamfields Argentina confirmó la grilla completa de su edición 2026, con figuras internacionales y destacados artistas de la escena electrónica nacional. Todos los nombres que serán parte del festival que se realizará en Buenos Aires.
Resumen para apurados
- Creamfields Argentina confirmó su edición 2026 para el 14 de noviembre en el Parque de la Ciudad de Buenos Aires, con la DJ belga Charlotte de Witte como figura principal.
- La 18ª edición del festival combinará varios escenarios simultáneos y contará con artistas como Fisher, The Blessed Madonna y referentes locales. Las entradas ya están a la venta.
- El evento consolida a Buenos Aires en el circuito internacional de música electrónica, destacando el liderazgo femenino y la integración de la escena nacional con la global.
Creamfields Argentina confirmó la grilla completa de su edición 2026, que reunirá a destacados referentes de la música electrónica nacional e internacional. La nueva edición del festival se realizará el 14 de noviembre en el Parque de la Ciudad de Buenos Aires y tendrá como principal figura a la DJ belga Charlotte de Witte.
La jornada marcará la 18ª edición de Creamfields Argentina y contará con una programación que combina grandes nombres internacionales con una importante presencia de artistas locales. Las entradas ya están disponibles a través de Venti y tienen un valor de $207.000.
Charlotte de Witte, la gran figura de Creamfields Argentina 2026
Tal como había sido anunciado, Charlotte de Witte será la headliner principal de esta edición. La DJ y productora belga, además de dirigir el sello KNTXT, se consolidó como una de las principales figuras de la escena electrónica internacional.
La artista cuenta con más de tres millones de oyentes mensuales y recientemente presentó su primer álbum de estudio, titulado Charlotte de Witte.
Su trayectoria también está marcada por el crecimiento de la presencia femenina dentro de la música electrónica. De Witte fue la primera DJ de techno en cerrar el escenario principal de Tomorrowland, uno de los festivales más importantes del mundo.
Quiénes completan la grilla internacional
La programación internacional tendrá además a Fisher, quien este año se destacó con el lanzamiento de “Rain”, y al francés Hugel, reconocido por su propuesta dentro del latin house. También será parte de la edición 2026 The Blessed Madonna, una de las artistas estadounidenses más reconocidas de la escena electrónica y una figura destacada dentro de la comunidad LGBTIQ+.
La combinación de techno, house y otros estilos de la música electrónica será uno de los ejes de la propuesta para esta nueva edición.
Los artistas argentinos que estarán en Creamfields
La grilla nacional tendrá una amplia representación de DJs y artistas argentinos. Entre los nombres confirmados aparecen DJs Pareja, Carca, quien realizará un DJ set, Festa Bros, Guido Sartoris, Miguel Silver, Momo Trosman, Pabels, Mabel, Ana Hagen, Loïc, Lulù Matheou, Luis Nieva, Manu Oubiña, Mar Monzon y Martin Huergo.
La presencia de artistas locales completará una programación que combinará distintas propuestas y estilos de la escena electrónica.
Cómo será Creamfields Argentina 2026
La organización anticipó una experiencia con varios escenarios funcionando de manera simultánea, acompañados por una propuesta audiovisual especialmente diseñada para el festival. La jornada estará pensada para acompañar la transformación del predio desde el día hasta la noche, con espectáculos al aire libre y diferentes espacios destinados al público.
Además de la música, habrá una propuesta gastronómica, sectores de descanso, puestos de hidratación y asistencia permanente para garantizar la seguridad de los asistentes. Creamfields Argentina 2026 se realizará el 14 de noviembre en el Parque de la Ciudad de Buenos Aires, en una jornada que reunirá a figuras internacionales y representantes de la escena electrónica argentina.