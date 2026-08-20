Creamfields Argentina 2026: cuándo es, quiénes estarán y cómo será la nueva edición del festival

Quiénes completan la grilla internacional

La programación internacional tendrá además a Fisher, quien este año se destacó con el lanzamiento de “Rain”, y al francés Hugel, reconocido por su propuesta dentro del latin house. También será parte de la edición 2026 The Blessed Madonna, una de las artistas estadounidenses más reconocidas de la escena electrónica y una figura destacada dentro de la comunidad LGBTIQ+.